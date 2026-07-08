Україну врятує лише "іранський сценарій": владі поставили жорсткий ультиматум через терор Путіна



















Росія й надалі здатна регулярно завдавати масованих комбінованих ударів по Україні, оскільки постійно поповнює запаси ракет і безпілотників. Водночас повністю захистити українське небо лише системами ППО неможливо. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.

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За його словами, російська оборонна промисловість працює за принципом постійного поповнення арсеналу: майже всі ракети, які виготовляються протягом місяця, одразу використовуються.

"Росія відновила недоторканні запаси. Тепер працюють із коліс: скільки виробляють ракет, стільки приблизно й використовують протягом місяця", – пояснив експерт.

Світан вважає, що російські заводи можуть випускати понад 100 ракет щомісяця. Це дозволяє окупантам організовувати великі атаки раз на один-два тижні. Крім того, РФ накопичує ударні дрони, щоб одночасно запускати сотні безпілотників разом із ракетами.

Водночас, наголосив експерт, навіть значне збільшення кількості комплексів Patriot не дасть змоги повністю закрити повітряний простір України.

"Не можна захистити країну лише протибалістичними комплексами. Вони прикриють окремі райони, але не всю територію України", – зазначив він.

На думку Світана, ефективною відповіддю на російський ракетний терор має стати не лише посилення протиповітряної оборони, а й розвиток власного ракетного виробництва.

"Треба йти за іранським варіантом. Достатня кількість власних балістичних ракет, які можуть бити по військових об'єктах противника, здатна стримувати будь-якого агресора", – підсумував військовий експерт.

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