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Украину спасет только "иранский сценарий": власти поставили жесткий ультиматум из-за террора Путина

Украину спасет только "иранский сценарий": власти поставили жесткий ультиматум из-за террора Путина

8 июля 2026, 13:00
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Клименко Елена








Россия и дальше способна регулярно наносить массированные комбинированные удары по Украине, поскольку постоянно пополняет запасы ракет и беспилотников. В то же время, полностью защитить украинское небо только системами ПВО невозможно. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

Украину спасет только "иранский сценарий": власти поставили жесткий ультиматум из-за террора Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, российская оборонная промышленность работает по принципу постоянного пополнения арсенала: почти все изготавливаемые в течение месяца ракеты сразу используются.

"Россия восстановила неприкосновенные запасы. Теперь работают с колес: сколько производят ракет, столько примерно и используют в течение месяца", – объяснил эксперт.

Свитан считает, что российские заводы могут производить более 100 ракет ежемесячно. Это позволяет оккупантам организовывать большие атаки раз в одну-две недели. Кроме того, РФ накапливает ударные дроны, чтобы одновременно запускать сотни беспилотников вместе с ракетами.

В то же время, отметил эксперт, даже значительное увеличение количества комплексов Patriot не позволит полностью закрыть воздушное пространство Украины.

"Нельзя защитить страну только противобаллистическими комплексами. Они прикроют отдельные районы, но не всю территорию Украины", – отметил он.

По мнению Свитана, эффективным ответом на российский ракетный террор должно стать не только ужесточение противовоздушной обороны, но и развитие собственного ракетного производства.

"Надо идти по иранскому варианту. Достаточное количество собственных баллистических ракет, которые могут бить по военным объектам противника, способно сдерживать любого агрессора", – подытожил военный эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что предвыборная кампания в Польше все больше влияет на риторику местных политиков, а тема Украины уже стала одним из главных инструментов борьбы за голоса избирателей. Именно поэтому заявления о военной помощи Киеву следует рассматривать, прежде всего, в контексте внутренней политики. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда.



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