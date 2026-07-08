Топливный кризис в России стремительно обостряется на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и действию западных санкций. Дефицит бензина, длинные очереди на автозаправках и рост цен все сильнее сказываются на повседневной жизни россиян. На этом фоне кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала граждан не паниковать и терпеть трудности.

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Во время эфира на российском телевидении она пыталась убедить зрителей не преувеличивать масштабы проблем с горючим и не выражать недовольства из-за ситуации на АЗС. Симоньян же предложила вспомнить сложные времена после распада СССР, когда люди жили за продуктовыми талонами, а дефицит был привычным явлением.

Пропагандистка рассказала о собственных воспоминаниях с начала 1990-х, утверждая, что в детстве ей приходилось носить воду ведрами из-за перебоев с водоснабжением. По ее словам, нынешние трудности нельзя сравнивать с тем периодом, поэтому россиянам следует сохранять спокойствие и драматизировать ситуацию.

Кроме того, Симоньян заявила, что экономические проблемы якобы используются "врагами России" для расшатывания внутренней ситуации. Она выразила мнение, что внешние силы стремятся спровоцировать массовое недовольство населения, которое могло бы поставить под угрозу действующую власть. В качестве примера она вспомнила события 1917 года, призвав не допустить повторения истории.

В то же время, во время своего выступления пропагандистка не объяснила причин нынешнего топливного кризиса и не упомянула о последствиях полномасштабной войны, развязанной Кремлем против Украины, существенно повлиявшей на российскую экономику.

Как уже писали "Комментарии", Россия и дальше способна регулярно наносить массированные комбинированные удары по Украине, поскольку постоянно пополняет запасы ракет и беспилотников. В то же время, полностью защитить украинское небо только системами ПВО невозможно. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.