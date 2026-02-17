Російська пропагандистка Маргарита Симоньян поширила публікацію каналу "Вы слушали Маяк", у якій продемонстровано черговий вияв імперських амбіцій Кремля. На фото зображено кондитерський виріб, стилізований під "Київський торт", на якому замість традиційного декору написані назви великих українських міст.

«Не тільки Київ, але й Львів та Одеса»: Пропагандистка Симоньян натякає на захоплення обласних центрів України

Пропагандисти прямо заявляють про свої агресивні плани, перелічуючи цілі: "Не тільки Київ, але й Дніпропетровськ, Миколаїв, Запоріжжя, Кіровоград, Чернігів, Кривий Ріг, Львів, Полтава, Одеса, Харків, Тернопіль, Кременчук і Вінниця". У такий спосіб RT привітали колег із прийдешнім Днем захисника Вітчизни, натякаючи на намір загарбати всю територію України.

Реакція російської аудиторії під дописом лише підтвердила шовіністичні настрої. У коментарях користувачі пишуть, що мріють "бродити по руському Києву", водночас висловлюючи ненависть до західних регіонів, зазначаючи, що не хочуть забирати "фашистський Львів".

Подібні публікації є частиною системної кампанії з дегуманізації та виправдання військової агресії, де суверенна держава подається як об'єкт споживання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios заявив, що український народ відкине будь-яку мирну угоду, яка передбачає односторонню передачу територій Донбасу Росії. За словами глави держави, будь-який фінальний документ має бути винесений на всенародний референдум, проте громадяни не погодяться на втрату суверенітету.