logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Не только Киев, но и Львов, и Одесса»: Пропагандистка Симоньян намекает на захват областных центров Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

«Не только Киев, но и Львов, и Одесса»: Пропагандистка Симоньян намекает на захват областных центров Украины

Очередная провокация: Симоньян похвасталась «Киевским тортом» с названиями украинских городов

17 февраля 2026, 22:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян распространила публикацию канала "Вы слушали Маяк", в которой продемонстрировано очередное проявление имперских амбиций Кремля. На фото изображено кондитерское изделие, стилизованное под "Киевский торт", на котором вместо традиционного декора написаны названия крупных украинских городов.

«Не только Киев, но и Львов, и Одесса»: Пропагандистка Симоньян намекает на захват областных центров Украины

«Не только Киев, но и Львов и Одесса»: Пропагандистка Симоньян намекает на захват областных центров Украины

Пропагандисты прямо заявляют о своих агрессивных планах, перечисляя цели: "Не только Киев, но и Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Кировоград, Чернигов, Кривой Рог, Львов, Полтава, Одесса, Харьков, Тернополь, Кременчуг и Винница". Таким образом RT поздравили коллег с грядущим Днем защитника Отечества, намекая на намерение захватить всю территорию Украины.

«Не только Киев, но и Львов, и Одесса»: Пропагандистка Симоньян намекает на захват областных центров Украины - фото 2

Реакция российской аудитории под корреспонденцией только подтвердила шовинистические настроения. В комментариях пользователи пишут, что мечтают "бродить по русскому Киеву", выражая ненависть к западным регионам, отмечая, что не хотят забирать "фашистский Львов".

Подобные публикации являются частью системной кампании по дегуманизации и оправданию военной агрессии, где суверенное государство представляется объектом потребления.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что украинский народ отвергнет любое мирное соглашение, которое предусматривает одностороннюю передачу территорий Донбасса России. По словам главы государства, любой финальный документ должен быть вынесен на всенародный референдум, однако граждане не согласятся с потерей суверенитета.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости