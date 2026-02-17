Российская пропагандистка Маргарита Симоньян распространила публикацию канала "Вы слушали Маяк", в которой продемонстрировано очередное проявление имперских амбиций Кремля. На фото изображено кондитерское изделие, стилизованное под "Киевский торт", на котором вместо традиционного декора написаны названия крупных украинских городов.

«Не только Киев, но и Львов и Одесса»: Пропагандистка Симоньян намекает на захват областных центров Украины

Пропагандисты прямо заявляют о своих агрессивных планах, перечисляя цели: "Не только Киев, но и Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Кировоград, Чернигов, Кривой Рог, Львов, Полтава, Одесса, Харьков, Тернополь, Кременчуг и Винница". Таким образом RT поздравили коллег с грядущим Днем защитника Отечества, намекая на намерение захватить всю территорию Украины.

Реакция российской аудитории под корреспонденцией только подтвердила шовинистические настроения. В комментариях пользователи пишут, что мечтают "бродить по русскому Киеву", выражая ненависть к западным регионам, отмечая, что не хотят забирать "фашистский Львов".

Подобные публикации являются частью системной кампании по дегуманизации и оправданию военной агрессии, где суверенное государство представляется объектом потребления.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что украинский народ отвергнет любое мирное соглашение, которое предусматривает одностороннюю передачу территорий Донбасса России. По словам главы государства, любой финальный документ должен быть вынесен на всенародный референдум, однако граждане не согласятся с потерей суверенитета.