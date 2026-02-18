Не так як всі нормальні: що отримали спортсмени рф на Олімпійських іграх

Російські спортсмени, які беруть участь в Олімпійських іграх, залишилися без подарункових смартфонів від спонсора змагань, тоді як інші учасники їх отримали. Про це повідомило видання РБК із посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Презенти для спортсменів рф на Олімпійських іграх

Напередодні старту Ігор організатори заявляли, що всі атлети отримають телефони від компанії Samsung, яка є одним зі спонсорів МОК. Проте 17 лютого російський скі-альпініст Нікіта Філіппов повідомив, що йому та іншим російським спортсменам смартфони не видали. За його словами, замість цього вони отримали лише набір засобів гігієни — шампунь і зубну пасту.

У МОК офіційно пояснили ситуацію чинними обмеженнями. За словами представників комітету, законодавство забороняє поширення певних пристроїв серед спортсменів із визначених країн.

Після 2022 року Європейський Союз запровадив санкції, які обмежують постачання до Росії предметів розкоші. До цієї категорії, зокрема, відносять смартфони вартістю понад 750 євро.

Подібна ситуація вже виникала під час Олімпіади 2024 року в Парижі — тоді російські спортсмени також не отримали подарункових телефонів від спонсорів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив, що спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати під своїми національними прапорами на зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Паралімпійські ігри 2026, які відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Згідно з рішенням, шість спортсменів з Росії та четверо з Білорусі отримали допуск до участі в Іграх із правом виступати під власними державними символами. У МПК заявили, що до них ставитимуться "як до спортсменів з будь-якої іншої країни". Раніше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році спортсменам цих країн було заборонено виступати під національними прапорами на міжнародних змаганнях. Вони могли брати участь лише в нейтральному статусі або були повністю відсторонені.

