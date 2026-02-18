Не так как все нормальные: что получили спортсмены России на Олимпийских играх

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Российские спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, остались без подарочных смартфонов от спонсора соревнований, в то время как другие их участники получили. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на Международный олимпийский комитет .
Презенты для спортсменов России на Олимпийских играх
В преддверии старта Игр организаторы заявляли, что все атлеты получат телефоны от компании Samsung , которая является одним из спонсоров МОК. Однако 17 февраля российский ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что ему и другим российским спортсменам смартфоны не выдали. По его словам, вместо этого они получили только набор средств гигиены – шампунь и зубную пасту.
В МОК официально объяснили ситуацию действующими ограничениями. По словам представителей комитета, законодательство запрещает распространение определенных устройств среди спортсменов из определенных стран.
После 2022 года Европейский Союз ввел санкции, ограничивающие поставки в Россию предметов роскоши. К этой категории, в частности, относят смартфоны стоимостью более 750 евро.
Подобная ситуация уже возникала во время Олимпиады 2024 года в Париже, тогда российские спортсмены также не получили подарочных телефонов от спонсоров.