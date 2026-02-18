Не так как все нормальные: что получили спортсмены России на Олимпийских играх

Российские спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, остались без подарочных смартфонов от спонсора соревнований, в то время как другие их участники получили. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на Международный олимпийский комитет .

Презенты для спортсменов России на Олимпийских играх

В преддверии старта Игр организаторы заявляли, что все атлеты получат телефоны от компании Samsung , которая является одним из спонсоров МОК. Однако 17 февраля российский ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что ему и другим российским спортсменам смартфоны не выдали. По его словам, вместо этого они получили только набор средств гигиены – шампунь и зубную пасту.

В МОК официально объяснили ситуацию действующими ограничениями. По словам представителей комитета, законодательство запрещает распространение определенных устройств среди спортсменов из определенных стран.

После 2022 года Европейский Союз ввел санкции, ограничивающие поставки в Россию предметов роскоши. К этой категории, в частности, относят смартфоны стоимостью более 750 евро.

Подобная ситуация уже возникала во время Олимпиады 2024 года в Париже, тогда российские спортсмены также не получили подарочных телефонов от спонсоров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Международный паралимпийский комитет подтвердил, что спортсмены из России и Беларуси смогут выступать под своими национальными флагами на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Паралимпийские игры 2026, которые состоятся в Милане и Милане.

Согласно решению, шесть спортсменов из России и четверо из Белоруссии получили допуск к участию в Играх с правом выступать под собственными государственными символами. В МПК заявили, что к ним будут относиться "как к спортсменам из любой другой страны". Ранее после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году спортсменам этих стран было запрещено выступать под национальными флагами на соревнованиях. Они могли участвовать только в нейтральном статусе или были полностью отстранены.

