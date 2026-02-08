Не «сво»: Лавров погрожує Європі повноцінною війною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не має намірів нападати на країни Європи, однак готова дати "повноцінну військову відповідь" у разі загрози.

Наміри рф напасти на Європу

За його словами, Москва не розглядає Європу як об’єкт для нападу і не бачить у цьому жодної необхідності. Водночас він наголосив, що у випадку, якщо європейські країни, за його формулюванням, почнуть бойові дії проти Росії, реакція РФ буде жорсткою.

Лавров заявив, що в такому сценарії відповідь Росії вже не обмежуватиметься форматом так званої "спеціальної військової операції". Йдеться, за його словами, про застосування всіх наявних військових засобів і перехід до повномасштабних воєнних дій.

Відповідну заяву глава МЗС РФ зробив в інтерв’ю російському державному телеканалу НТВ, фрагмент якого був оприлюднений у програмі "Итоги недели". Заява пролунала на тлі триваючої війни Росії проти України та зростання напруженості у відносинах між РФ і країнами НАТО.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія, ймовірно, вже готується до масштабного літнього наступу у 2026 році, плануючи задіяти стратегічні резерви на півдні або сході України. Про це йдеться в новому звіті Institute for the Study of War.

Аналітики зазначають, що російське військове командування може не мати достатніх ресурсів для повноцінної підготовки до наступальної кампанії, а також для досягнення заявлених цілей. Попри накопичення резервів, їхня якість і кількість залишаються обмеженими. ISW звертає увагу на оцінки українського військового аналітика Костянтина Машовеця, який припускає, що противник може спробувати розпочати нові наступальні дії вже наприкінці квітня. Йдеться про можливі операції на напрямках Слов’янськ – Краматорськ або Оріхів – Запоріжжя.

