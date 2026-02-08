Не «сво»: Лавров погрожує Європі повноцінною війною

Рубрики
Ткачова Марія
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не має намірів нападати на країни Європи, однак готова дати "повноцінну військову відповідь" у разі загрози.
Наміри рф напасти на Європу
За його словами, Москва не розглядає Європу як об’єкт для нападу і не бачить у цьому жодної необхідності. Водночас він наголосив, що у випадку, якщо європейські країни, за його формулюванням, почнуть бойові дії проти Росії, реакція РФ буде жорсткою.
Лавров заявив, що в такому сценарії відповідь Росії вже не обмежуватиметься форматом так званої "спеціальної військової операції". Йдеться, за його словами, про застосування всіх наявних військових засобів і перехід до повномасштабних воєнних дій.
Відповідну заяву глава МЗС РФ зробив в інтерв’ю російському державному телеканалу НТВ, фрагмент якого був оприлюднений у програмі "Итоги недели". Заява пролунала на тлі триваючої війни Росії проти України та зростання напруженості у відносинах між РФ і країнами НАТО.