Літо 2026 під загрозою: новий наступ рф

Росія, ймовірно, вже готується до масштабного літнього наступу у 2026 році, плануючи задіяти стратегічні резерви на півдні або сході України. Про це йдеться в новому звіті Institute for the Study of War.

Новий наступ рф на території України

Аналітики зазначають, що російське військове командування може не мати достатніх ресурсів для повноцінної підготовки до наступальної кампанії, а також для досягнення заявлених цілей. Попри накопичення резервів, їхня якість і кількість залишаються обмеженими.

ISW звертає увагу на оцінки українського військового аналітика Костянтина Машовеця, який припускає, що противник може спробувати розпочати нові наступальні дії вже наприкінці квітня. Йдеться про можливі операції на напрямках Слов’янськ – Краматорськ або Оріхів – Запоріжжя.

За оцінкою Машовця, російське командування свідомо уникає використання стратегічних резервів, які почало накопичувати ще восени 2025 року. Причина — небажання знизити їхню боєздатність напередодні основної літньої кампанії. Водночас Росія змушена активно витрачати оперативні резерви для підтримки поточних бойових дій.

У звіті ISW зазначається, що формування резервів РФ триває з липня 2025 року, переважно за рахунок новобранців. Проте ці сили не дають російській армії суттєвої переваги на полі бою. Окупанти змушені діяти малими групами, проводячи обмежені тактичні операції, які часто не приносять результатів через активну оборону та контрдії Сил оборони України.

Попри труднощі з просуванням і значні втрати, Росія не відмовляється від намірів встановити контроль над українськими територіями та продовжує підготовку до нових наступальних спроб.

