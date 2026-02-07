Лето 2026 под угрозой: новое наступление России

Россия, вероятно, готовится к масштабному летнему наступлению в 2026 году, планируя задействовать стратегические резервы на юге или востоке Украины. Об этом говорится в новом отчете Institute for the Study of War .

Новое наступление рф на территории Украины

Аналитики отмечают, что российское военное командование может не обладать достаточным ресурсом для полноценной подготовки к наступательной кампании, а также для достижения заявленных целей. Несмотря на скопление резервов, их качество и количество остаются ограниченными.

ISW обращает внимание на оценки украинского военного аналитика Константина Машовеца, предполагающего, что противник может попытаться начать новые наступательные действия уже в конце апреля. Речь идет о возможных операциях по направлениям Славянск – Краматорск или Орехов – Запорожье .

По оценке Машовца, российское командование сознательно избегает использования стратегических резервов, начавшихся накапливаться еще осенью 2025 года. Причина — нежелание снизить их боеспособность в преддверии основной летней кампании. В то же время, Россия вынуждена активно тратить оперативные резервы для поддержки текущих боевых действий.

В отчете ISW отмечается, что формирование резервов РФ продолжается с июля 2025 г., преимущественно за счет новобранцев. Однако эти силы не дают российской армии существенного преимущества в поле боя. Оккупанты вынуждены действовать малыми группами, проводя ограниченные тактические операции, которые часто не приносят результатов из-за активной обороны и контрдействий Сил обороны Украины.

Несмотря на трудности с продвижением и значительные потери, Россия не отказывается от намерений установить контроль над украинскими территориями и продолжает подготовку новых наступательных попыток.

