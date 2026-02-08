logo

Не «сво»: Лавров угрожает Европе полноценной войной
Не «сво»: Лавров угрожает Европе полноценной войной

Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не планирует нападать на Европу, но пригрозил «полноценным военным ответом» в случае угрозы

8 февраля 2026, 21:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не намерена нападать на страны Европы, однако готова дать "полноценный военный ответ" в случае угрозы.

Не «сво»: Лавров угрожает Европе полноценной войной

Намерения рф напасть на Европу

По его словам, Москва не рассматривает Европу как объект для нападения и не видит в этом никакой необходимости. В то же время он подчеркнул, что в случае, если европейские страны по его формулировке начнут боевые действия против России, реакция РФ будет жесткой.

Лавров заявил, что в таком сценарии ответ России уже не будет ограничиваться форматом так называемой "специальной военной операции". Речь идет, по его словам, о применении всех имеющихся военных средств и переходе к полномасштабным военным действиям.

Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в интервью российскому государственному телеканалу НТВ , фрагмент которого был обнародован в программе "Итоги недели". Заявление прозвучало на фоне продолжающейся войны России против Украины и роста напряженности в отношениях между РФ и странами НАТО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия, вероятно, уже готовится к масштабному летнему наступлению в 2026 году, планируя задействовать стратегические резервы на юге или востоке Украины. Об этом говорится в новом отчете Institute for the Study of War.
Аналитики отмечают, что российское военное командование может не обладать достаточным ресурсом для полноценной подготовки к наступательной кампании, а также для достижения заявленных целей. Несмотря на скопление резервов, их качество и количество остаются ограниченными. ISW обращает внимание на оценки украинского военного аналитика Константина Машовеца, предполагающего, что противник может попытаться начать новые наступательные действия уже в конце апреля. Речь идет о возможных операциях по направлениям Славянск – Краматорск или Орехов – Запорожье.



Источник: https://t.me/tass_agency/360460
