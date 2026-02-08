Не «сво»: Лавров угрожает Европе полноценной войной

Рубрики
Ткачова Марія
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не намерена нападать на страны Европы, однако готова дать "полноценный военный ответ" в случае угрозы.
Намерения рф напасть на Европу
По его словам, Москва не рассматривает Европу как объект для нападения и не видит в этом никакой необходимости. В то же время он подчеркнул, что в случае, если европейские страны по его формулировке начнут боевые действия против России, реакция РФ будет жесткой.
Лавров заявил, что в таком сценарии ответ России уже не будет ограничиваться форматом так называемой "специальной военной операции". Речь идет, по его словам, о применении всех имеющихся военных средств и переходе к полномасштабным военным действиям.
Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в интервью российскому государственному телеканалу НТВ , фрагмент которого был обнародован в программе "Итоги недели". Заявление прозвучало на фоне продолжающейся войны России против Украины и роста напряженности в отношениях между РФ и странами НАТО.