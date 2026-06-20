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«Не ставайте нейтральними»: глава МЗС Естонії попередив Європу про нову пастку Путіна

У Таллінні заявили, що Кремль намагається розколоти Захід через страх ескалації та ілюзію мирних переговорів

20 червня 2026, 19:47
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Кравцев Сергей

Європейські країни ризикують повторити старі помилки, якщо погодяться на роль нейтральних посередників у війні Росії проти України. Таку заяву під час Кільської конференції з безпеки в Німеччині зробив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

«Не ставайте нейтральними»: глава МЗС Естонії попередив Європу про нову пастку Путіна

Маргус Цахкна. Фото: з відкритих джерел

Очільник естонської дипломатії переконаний, що Кремль продовжує використовувати перевірену тактику для послаблення єдності Заходу. За його словами, Москва намагається одночасно експлуатувати страх перед ескалацією та підтримувати ілюзію, що агресивну політику Росії можна зупинити шляхом поступок і компромісів.

Цахкна нагадав, що подібні сподівання вже виникали після російського вторгнення до Грузії, анексії Криму у 2014 році та підписання Мінських угод. Проте жодна з цих спроб не призвела до довгострокового миру чи зміни політики Кремля.

На його думку, сьогодні Росія намагається нав’язати Європі нову роль — не союзника України, а умовного нейтрального арбітра. Естонський дипломат переконаний, що такий сценарій лише зіграє на користь Москві та дозволить їй виграти час.

Водночас глава МЗС Естонії закликав партнерів не послаблювати тиск на Кремль. Навпаки, Захід має продовжувати санкційну політику та нарощувати військову підтримку України.

Окрему увагу Цахкна приділив зростанню оборонних можливостей Києва. За його словами, останні удари по об’єктах у глибокому російському тилу продемонстрували, що Україна вже є важливим елементом системи європейської безпеки.

Міністр наголосив, що Київ більше не можна розглядати виключно як країну, яка потребує захисту. Україна, за його словами, дедалі більше стає постачальником безпеки для всього континенту, демонструючи здатність стримувати одну з найбільших військових загроз у Європі.

Під час візиту до Німеччини Цахкна також провів переговори з главою МЗС ФРН Йоганном Вадефулем щодо подальшого посилення санкцій проти Росії та зміцнення військової підтримки української армії.

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Джерело: https://vm.ee/en/news/tsahkna-kiel-security-conference-drawing-europe-neutral-mediator-role-would-be-russias-next
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