«Не становитесь нейтральными»: глава МИД Эстонии предупредил Европу о новой ловушке Путина

Европейские страны рискуют повторить старые ошибки, если согласятся на роль нейтральных посредников в войне России против Украины. Такое заявление на Кильской конференции по безопасности в Германии сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Маргус Цахкна. Фото: из открытых источников

Глава эстонской дипломатии убежден, что Кремль продолжает использовать проверенную тактику для ослабления единства Запада. По его словам, Москва пытается одновременно эксплуатировать страх перед эскалацией и поддерживать иллюзию о том, что агрессивную политику России можно остановить путем уступок и компромиссов.

Цахкна напомнил, что подобные надежды уже возникали после российского вторжения в Грузию, аннексии Крыма в 2014 году и подписания минских соглашений. Однако ни одна из этих попыток не привела к долгосрочному миру или изменению политики Кремля.

По его мнению, сегодня Россия пытается навязать Европе новую роль – не союзника Украины, а условного нейтрального арбитра. Эстонский дипломат убежден, что такой сценарий только сыграет в пользу Москвы и позволит выиграть время.

В то же время глава МИД Эстонии призвал партнеров не ослаблять давление на Кремль. Запад должен продолжать санкционную политику и наращивать военную поддержку Украины.

Отдельное внимание Цахкна уделил росту оборонных возможностей Киева. По его словам, последние удары по объектам в глубоком российском тылу продемонстрировали, что Украина уже является важным элементом системы европейской безопасности.

Министр подчеркнул, что Киев больше нельзя рассматривать исключительно как страну, нуждающуюся в защите. Украина, по его словам, все больше становится поставщиком безопасности для всего континента, демонстрируя способность сдерживать одну из самых больших военных угроз в Европе.

В ходе визита в Германию Цахкна также провел переговоры с главой МИД ФРГ Иоганном Вадефулем по дальнейшему усилению санкций против России и укреплению военной поддержки украинской армии.

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