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«З Путіним треба кінчати»: Арестович заявив про новий курс Заходу проти Кремля

Після саміту G7 обговорюється сценарій економічного тиску на Росію, посилення українських ракетних можливостей та зміни позиції адміністрації Трампа

20 червня 2026, 15:20
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Кравцев Сергей

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що після саміту G7 серед західних союзників посилюється переконання: Росія не має наміру йти на компроміс, а тому Кремль необхідно примушувати зміну своєї позиції через економічний і військовий тиск. Таку думку він висловив у Facebook, коментуючи можливі підсумки закритих міжнародних консультацій.

«З Путіним треба кінчати»: Арестович заявив про новий курс Заходу проти Кремля

Саміт G7. Фото: з відкритих джерел

За словами Арестовича, на Заході все більше схиляються до стратегії системного тиску на російську економіку шляхом ударів по ключових об'єктах, які забезпечують надходження до бюджету РФ. Одночасно передбачається подальше зміцнення української системи протиповітряної та протиракетної оборони для захисту від можливих атак у відповідь.

За його оцінкою, розрахунок союзників полягає в тому, що посилення тиску з часом змусить частину російських еліт шукати варіанти домовленостей та виходу із затяжного конфлікту. У цьому контексті він також припустив, що Україна може отримати додаткові можливості для розвитку власних далекобійних озброєнь, включаючи балістичні та крилаті ракети.

Окремо Олексій Арестович зупинився на позиції президента США Дональда Трампа. На його думку, американський лідер дотримується моделі, що базується на послідовному нарощуванні тиску після відмови від компромісних пропозицій. Саме цим експерт пояснює ймовірність розблокування нових пакетів допомоги Україні в американському Конгресі.

Крім того, Арестович припустив, що західні країни можуть активізувати тиск на Білорусь, прагнучи послабити її залежність від Росії. Він також висловив думку, що можливості Кремля для подальшої ескалації є обмеженими, оскільки основні військові інструменти вже використовуються у війні проти України.

При цьому колишній радник наголосив, що головним викликом для України після завершення війни стане не лише протистояння Росії, а й успішна інтеграція до європейського політичного та культурного простору. За його словами, перемога визначатиметься не лише результатом на полі бою, а й здатністю країни стати повноцінною частиною європейської системи цінностей та інституцій.

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