«С Путиным нужно кончать»: Арестович заявил о новом курсе Запада против Кремля

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после саммита G7 среди западных союзников усиливается убеждение: Россия не намерена идти на компромисс, а потому Кремль необходимо принуждать к изменению своей позиции через экономическое и военное давление. Такое мнение он высказал в Facebook, комментируя возможные итоги закрытых международных консультаций.

Саммит G7. Фото: из открытых источников

По словам Арестовича, на Западе все больше склоняются к стратегии системного давления на российскую экономику путем ударов по ключевым объектам, обеспечивающим поступления в бюджет РФ. Одновременно предполагается дальнейшее укрепление украинской системы противовоздушной и противоракетной обороны для защиты от возможных ответных атак.

По его оценке, расчет союзников заключается в том, что усиление давления со временем заставит часть российских элит искать варианты договоренностей и выхода из затяжного конфликта. В этом контексте он также предположил, что Украина может получить дополнительные возможности для развития собственных дальнобойных вооружений, включая баллистические и крылатые ракеты.

Отдельно Алексей Арестович остановился на позиции президента США Дональда Трампа. По его мнению, американский лидер придерживается модели, основанной на последовательном наращивании давления после отказа от компромиссных предложений. Именно этим эксперт объясняет растущую вероятность разблокирования новых пакетов помощи Украине в американском Конгрессе.

Кроме того, Арестович предположил, что западные страны могут активизировать давление на Беларусь, стремясь ослабить ее зависимость от России. Он также выразил мнение, что возможности Кремля для дальнейшей эскалации ограничены, поскольку основные военные инструменты уже используются в войне против Украины.

При этом бывший советник подчеркнул, что главным вызовом для Украины после завершения войны станет не только противостояние России, но и успешная интеграция в европейское политическое и культурное пространство. По его словам, победа будет определяться не только результатом на поле боя, но и способностью страны стать полноценной частью европейской системы ценностей и институтов.

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