Не сховається ніхто: у ГУР встановили вчителів з РФ, які "перевиховують" дітей в окупації

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтверджують, що мають усі інформацію про російських вчителів, які займаються ідеологічним "перевихованням" дітей на тимчасово окупованих територіях України. На підтвердження цього було опубліковано дані великої кількості вчителів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє прес-служба ГУР Міноборони.

Навчання дітей у окупації. Фото: з відкритих джерел

На інформаційному порталі War&Sanctions у розділі "Викрадачі дітей" опубліковано дані про десяти росіян, які залучені до насадження російської державної пропаганди на ТОТ. Це учасники українського культурного геноциду, що реалізується через програму "Земський вчитель".

"Тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей визначені владою РФ як пріоритетні регіони для програми. Педагоги, які погоджуються переїхати та працювати там, отримують подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 мільйони рублів", — зазначили у ГУР.

Росіяни намагаються створити на ТОТ освітнє середовище, яке допоможе ідеологічно "перевиховати" українських дітей. Цьому допомагає те, що окремі екземпляри цих "учителів" беруть участь у програмі з особистих та ідеологічних міркувань.

"Встановлення особистостей організаторів та виконавців таких дій є важливим етапом на шляху до відновлення справедливості, притягнення винних до відповідальності та неминучості покарання за скоєні злочини", — наголосили в ГУР.

