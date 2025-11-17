Страна G7 помогает РФ с оборудованием для производства КАБов: детали от ГУР

То, что Китай, пусть и скрыто и помогает Российской Федерации в войне, уже ни для кого не секрет. А вот о помощи Японии много вопросов. Так, ГУР Минобороны Украины выяснило, что РФ использует японские и китайские станки при производстве КАБов, ракет и артиллерийских боеприпасов.

Угроза КАБов. Фото: из открытых источников

"ГУР МО Украины обнародует новые данные об иностранном оборудовании, применяемом Россией в производстве модулей УМПК, ракет и артиллерийских боеприпасов", — отметили в справке ГУР.

Сообщается, что информацию о них собрали участники международного OSINT-хакатона, прошедшего на первую годовщину работы портала War&Sanctions.

В частности, команды и самостоятельные расследователи из Украины и из-за границы: идентифицировали обрабатывающие центры Okuma (Япония) и Hision (Китай) на линии производства универсальных модулей планирования и коррекции для авиабомб российской корпорации "тактическое ракетное вооружение"; обнаружили, что АО "ЦНИИ "Буревестник" производит стабилизаторы для минометных выстрелов на вертикальном обрабатывающем центре Performa тайваньского производителя AKIRA SEIKI; установили российские компании, которые уже после начала полномасштабного вторжения поставили "Воткинскому заводу" и "Искандерки" и "Искандеров" WMT, тайваньские фрезерные разделочные центры ECOM VL-12i.

Полученные данные используются для формирования санкционных инициатив и ограничения производственных мощностей российского ВПК.

Читайте на портале "Комментарии" — страна-агрессор существенно увеличила дальность своих советских планирующих бомб, оснастив их реактивными двигателями. Это увеличит нагрузку на и без того растянутую систему ПВО Украины и испытывает риск поражения значительно большего количества украинских городов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации The Telegraph.



