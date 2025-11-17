Країна G7 допомагає РФ з обладнанням для виробництва КАБів: деталі від ГУР

Те, що Китай, нехай і приховано та допомагає Російській Федерації у війні, вже ні для кого не секретом. А от щодо допомоги Японії – багато запитань. Так ГУР Міноборони України з’ясувало, що РФ використовує японські і китайські верстати при виробництві КАБів, ракет та артилерійських боєприпасів.

Угроза КАБов. Фото: из открытых источников

"ГУР МО України оприлюднює нові дані про іноземне обладнання, яке Росія застосовує у виробництві модулів УМПК, ракет та артилерійських боєприпасів", — зазначили у довідці ГУР.

Повідомляється, що інформацію про них зібрали учасники міжнародного OSINT-хакатону, що відбувся на першу річницю роботи порталу War&Sanctions.

Зокрема, команди та самостійні розслідувачі з України і з-за кордону: ідентифікували обробні центри Okuma (Японія) та Hision (Китай) на лінії виробництва універсальних модулів планування та корекції для авіабомб російської корпорації "тактичне ракетне озброєння"; виявили, що АТ "ЦНИИ "Бурєвєснік" виготовляє стабілізатори для мінометних пострілів на вертикальному обробному центрі Performa тайванського виробника AKIRA SEIKI; встановили російські компанії, які вже після початку повномасштабного вторгнення поставили "Воткинському заводу" (виробнику "Іскандерів" та "Орєшніків"), китайські верстати KEDE та WMT, тайванські фрезерні обробні центри ECOM VL-12i.

Отримані дані вже використовуються для формування санкційних ініціатив та обмеження виробничих потужностей російського ВПК.

