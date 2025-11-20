Не скроется никто: в ГУР установили учителей из РФ, "перевоспитывающих" детей в оккупации

Рубрики
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтверждают, что имеют все информацию о российских учителях, которые занимаются идеологическим "перевоспитанием" детей на временно оккупированных территориях Украины. В подтверждение этого были опубликованы данные большого количества учителей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.
Обучение детей в оккупации. Фото: из открытых источников
На информационном портале War&Sanctions в разделе "Похитители детей" опубликованы данные о десяти россиянах, которые вовлечены в насаждение российской государственной пропаганды на ВОТ. Это участники российского культурного геноцида, реализуемого через программу "Земский учитель".
Россияне пытаются создать на ВОТ образовательную среду, которая поможет идеологически "перевоспитать" украинских детей. Этому помогает то, что отдельные экземпляры этих "учителей" участвуют в программе по личным и идеологическим соображениям.
"Установление личностей организаторов и исполнителей таких действий является важным этапом на пути к восстановлению справедливости, привлечения виновных к ответственности и неизбежности наказания за совершенные преступления", — акцентировали в ГУР.
