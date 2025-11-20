logo

Главная Новости Общество Война с Россией Не скроется никто: в ГУР установили учителей из РФ, "перевоспитывающих" детей в оккупации
commentss НОВОСТИ Все новости

Не скроется никто: в ГУР установили учителей из РФ, "перевоспитывающих" детей в оккупации

На информационном портале War&Sanctions в разделе "Похитители детей" опубликованы данные о десяти россиянах, которые вовлечены в насаждение российской государственной пропаганды на ВОТ

20 ноября 2025, 12:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтверждают, что имеют все информацию о российских учителях, которые занимаются идеологическим "перевоспитанием" детей на временно оккупированных территориях Украины. В подтверждение этого были опубликованы данные большого количества учителей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Не скроется никто: в ГУР установили учителей из РФ, "перевоспитывающих" детей в оккупации

Обучение детей в оккупации. Фото: из открытых источников

На информационном портале War&Sanctions в разделе "Похитители детей" опубликованы данные о десяти россиянах, которые вовлечены в насаждение российской государственной пропаганды на ВОТ. Это участники российского культурного геноцида, реализуемого через программу "Земский учитель".

"Временно оккупированные территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей определены властями РФ как приоритетные регионы для программы. Педагоги, которые соглашаются переехать и работать там, получают двойные компенсационные выплаты в размере 2 миллиона рублей", — отметили в ГУР.

Россияне пытаются создать на ВОТ образовательную среду, которая поможет идеологически "перевоспитать" украинских детей. Этому помогает то, что отдельные экземпляры этих "учителей" участвуют в программе по личным и идеологическим соображениям.

"Установление личностей организаторов и исполнителей таких действий является важным этапом на пути к восстановлению справедливости, привлечения виновных к ответственности и неизбежности наказания за совершенные преступления", — акцентировали в ГУР.

Читайте также на портале "Комментарии" — то, что Китай, пусть и скрыто и помогает Российской Федерации в войне, уже ни для кого не секрет. А вот о помощи Японии много вопросов. Так, ГУР Минобороны Украины выяснило, что РФ использует японские и китайские станки при производстве КАБов, ракет и артиллерийских боеприпасов.




Источник: https://t.me/DIUkraine/7341
