“Не питайте - що робити”: в Раді відверто звернулися до українців

Страшна балістична атака на Київ та область шокувала — ворог атакував майже 30 ракетами, які Україна не змогла збити через відсутність антибалістики.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ніна Южаніна після ночі обстрілів підняла важливі питання, на які не тільки потрібна відповідь влади, а й швидкі дії.

“Чергова ніч “у тирі” минула. Як у фільмі жахів”, — зазначила вона і розповіла про ситуацію на одному з паркінгів під час атаки.

Нардепка задалася слушними питаннями:

підземний паркінг — це сховище чи ні,

є офіційною захисною спорудою чи ні,

сидіти чи стояти серед автомобілів — це безпечно,

чи є обстежені, облаштовані і включені до фонду укриттів паркінги,

має бути якась табличка з інфо про те, що цей конкретний паркінг — це укриття.

Другий момент, на якому акцентувала увагу нардепка, те, що вже не встигаємо відреагувати, як ракети “падають”.

“Що буде далі? І ще про коментарі: “Багато загиблих і поранених” — це скільки? Не про страшну ніч треба говорити, а про те, що маємо зробити… Ну знаєте, 15 загиблих — це вже не рахується? Багато чого можна було б відповісти. Але я дедалі більше переконуюся: ми втрачаємо розуміння одне одного”, — зауважила вона.

Політик зауважила, що попадання в житлові будинки, знищення виробничих і комерційних об’єктів матимуть один неминучий наслідок: економіка зупинятиметься, людей ставатиме ще менше — і через виїзд, і через загибель від атак ворога.

“Не питайте: “Що робити?” Вимагайте від влади конкретних змін. Не на папері. Не на чергових нарадах і засіданнях. А на ділі”, — наголосила вона.

Якщо немає достатньо протиракет, то має бути чітка й зрозуміла схема, куди йти людям і де вони справді захищені. Бізнес страждає і втрачає майно — терміново мають бути запропоновані податкові канікули, компенсації чи інші реальні механізми підтримки, зауважила політик.

“Припиніть цю вакханалію: вночі — “жах у тирі”, а вдень — ВВП, звіти й заяви, ніби нічого не сталося”, — підсумувала політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вимагають від Зеленського після обстрілу.



