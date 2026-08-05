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“Не питайте - що робити”: в Раді відверто звернулися до українців

Народна депутатка Южаніна підняла гострі питання після обстрілу Києва та області

5 серпня 2026, 20:39
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Кречмаровская Наталия

Страшна балістична атака на Київ та область шокувала — ворог атакував майже 30 ракетами, які Україна не змогла збити через відсутність антибалістики.

“Не питайте - що робити”: в Раді відверто звернулися до українців

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ніна Южаніна після ночі обстрілів підняла важливі питання, на які не тільки потрібна відповідь влади, а й швидкі дії. 

“Чергова ніч “у тирі” минула. Як у фільмі жахів”, — зазначила вона і розповіла про ситуацію на одному з паркінгів під час атаки. 

Нардепка задалася слушними питаннями: 

  • підземний паркінг — це сховище чи ні,

  • є офіційною захисною спорудою чи ні,

  • сидіти чи стояти серед автомобілів — це безпечно, 

  • чи є обстежені, облаштовані і включені до фонду укриттів паркінги,

  • має бути якась табличка з інфо про те, що цей конкретний паркінг — це укриття. 

Другий момент, на якому акцентувала увагу нардепка, те, що вже не встигаємо відреагувати, як ракети “падають”. 

“Що буде далі? І ще про коментарі: “Багато загиблих і поранених” — це скільки? Не про страшну ніч треба говорити, а про те, що маємо зробити… Ну знаєте, 15 загиблих — це вже не рахується? Багато чого можна було б відповісти. Але я дедалі більше переконуюся: ми втрачаємо розуміння одне одного”, — зауважила вона.

Політик зауважила, що попадання в житлові будинки, знищення виробничих і комерційних об’єктів матимуть один неминучий наслідок: економіка зупинятиметься, людей ставатиме ще менше — і через виїзд, і через загибель від атак ворога.

“Не питайте: “Що робити?” Вимагайте від влади конкретних змін. Не на папері. Не на чергових нарадах і засіданнях. А на ділі”, — наголосила вона. 

Якщо немає достатньо протиракет, то має бути чітка й зрозуміла схема, куди йти людям і де вони справді захищені.  Бізнес страждає і втрачає майно — терміново мають бути запропоновані податкові канікули, компенсації чи інші реальні механізми підтримки, зауважила політик.

“Припиніть цю вакханалію: вночі — “жах у тирі”, а вдень — ВВП, звіти й заяви, ніби нічого не сталося”, — підсумувала політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вимагають від Зеленського після обстрілу.




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Джерело: https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/pfbid044WtFcPKjdG3m67iDq33BGFTPbvito9YAbFjFd4h4YifpmBv93r9XuVBqifBxh9Rl
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