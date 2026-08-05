“Не питайте - що робити”: в Раді відверто звернулися до українців

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Кречмаровская Наталия
Страшна балістична атака на Київ та область шокувала — ворог атакував майже 30 ракетами, які Україна не змогла збити через відсутність антибалістики.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ніна Южаніна після ночі обстрілів підняла важливі питання, на які не тільки потрібна відповідь влади, а й швидкі дії.
Нардепка задалася слушними питаннями:
підземний паркінг — це сховище чи ні,
є офіційною захисною спорудою чи ні,
сидіти чи стояти серед автомобілів — це безпечно,
чи є обстежені, облаштовані і включені до фонду укриттів паркінги,
має бути якась табличка з інфо про те, що цей конкретний паркінг — це укриття.
Другий момент, на якому акцентувала увагу нардепка, те, що вже не встигаємо відреагувати, як ракети “падають”.
Політик зауважила, що попадання в житлові будинки, знищення виробничих і комерційних об’єктів матимуть один неминучий наслідок: економіка зупинятиметься, людей ставатиме ще менше — і через виїзд, і через загибель від атак ворога.
Якщо немає достатньо протиракет, то має бути чітка й зрозуміла схема, куди йти людям і де вони справді захищені. Бізнес страждає і втрачає майно — терміново мають бути запропоновані податкові канікули, компенсації чи інші реальні механізми підтримки, зауважила політик.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вимагають від Зеленського після обстрілу.