"Не спрашивайте - что делать": в Раде откровенно обратились к украинцам

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Кречмаровская Наталия
Страшная баллистическая атака на Киев и область шокировала – враг атаковал почти 30 ракетами, которые Украина не смогла сбить из-за отсутствия антибаллистики.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Нина Южанина после ночи обстрелов подняла важные вопросы, на которые не только нужен ответ властей, но и быстрые действия.
Нардепка задалась правильными вопросами:
подземный паркинг – это укрытие или нет,
является ли официальным защитным сооружением или нет,
сидеть или стоять среди автомобилей — это безопасно,
есть ли обследованные, обустроенные и включенные в фонд укрытий паркинги,
должна ли быть какая-то табличка с инфо о том, что этот конкретный паркинг – это укрытие.
Второй момент, на котором акцентировала внимание нардепка, то, что уже не успеваем отреагировать, как ракеты "падают".
Политик отметила, что попадание в жилые дома, уничтожение производственных и коммерческих объектов будут иметь одно неизбежное последствие: экономика будет останавливаться, людей будет становиться еще меньше – и из-за выезда, и из-за гибели от атак врага.
Если нет достаточно противоракет, то должна быть четкая и понятная схема, куда идти людям и где они действительно защищены. Бизнес страдает и теряет имущество – срочно должны быть предложены налоговые каникулы, компенсации или другие реальные механизмы поддержки, отметила политик.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что требуют от Зеленского после обстрела.