"Не спрашивайте - что делать": в Раде откровенно обратились к украинцам

Страшная баллистическая атака на Киев и область шокировала – враг атаковал почти 30 ракетами, которые Украина не смогла сбить из-за отсутствия антибаллистики.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Нина Южанина после ночи обстрелов подняла важные вопросы, на которые не только нужен ответ властей, но и быстрые действия.

"Очередная ночь "в тире" прошла. Как в фильме ужасов", — отметила она и рассказала о ситуации на одном из паркингов во время атаки.

Нардепка задалась правильными вопросами:

подземный паркинг – это укрытие или нет,

является ли официальным защитным сооружением или нет,

сидеть или стоять среди автомобилей — это безопасно,

есть ли обследованные, обустроенные и включенные в фонд укрытий паркинги,

должна ли быть какая-то табличка с инфо о том, что этот конкретный паркинг – это укрытие.

Второй момент, на котором акцентировала внимание нардепка, то, что уже не успеваем отреагировать, как ракеты "падают".

"Что будет дальше? И еще о комментариях: "Много погибших и раненых" — это сколько? Не о страшной ночи надо говорить, а о том, что мы должны сделать... Ну знаете, 15 погибших — это уже не считается? Много чего можно было бы ответить. Но я все больше убеждаюсь: мы теряем понимание друг друга”, — отметила она.

Политик отметила, что попадание в жилые дома, уничтожение производственных и коммерческих объектов будут иметь одно неизбежное последствие: экономика будет останавливаться, людей будет становиться еще меньше – и из-за выезда, и из-за гибели от атак врага.

"Не спрашивайте: "Что делать?" Требуйте от власти конкретных изменений. Не на бумаге. Не на очередных совещаниях и заседаниях. А на деле”, — подчеркнула она.

Если нет достаточно противоракет, то должна быть четкая и понятная схема, куда идти людям и где они действительно защищены. Бизнес страдает и теряет имущество – срочно должны быть предложены налоговые каникулы, компенсации или другие реальные механизмы поддержки, отметила политик.

"Прекратите эту вакханалию: ночью — "ужас в тире", а днем — ВВП, отчеты и заявления, будто ничего не произошло", — подытожила политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что требуют от Зеленского после обстрела.



