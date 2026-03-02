Не на полі бою: стало відомо, коли Україна остаточно поставить на коліна режим Путіна

Відомий шахіст і політичний діяч Гаррі Каспаров вважає, що фінансова нестача у російському бюджеті може стати ключовим чинником завершення війни проти України. За його словами, коли Путін не матиме коштів для ведення бойових дій, агресія фактично припиниться, що водночас означатиме стратегічну перемогу Києва. Свою позицію Каспаров виклав під час ефіру на YouTube-каналі "Форум вільної Росії".

Фото: коллаж comments.ua

На запитання про можливість того, що американський президент Дональд Трамп міг би діяти щодо Росії подібно до того, як США зараз чинять з Іраном, Каспаров відповів скептично.

"Жодної ймовірності такої немає. Історія з Росією суттєво відрізняється. Українська перемога не означає захоплення Москви чи навіть перетину кордону. Головна мета — повне виснаження ресурсів супротивника", — наголосив політик.

Він навів історичний приклад 1918 року, коли Німеччина капітулювала.

"Навіть тоді німецькі війська ще залишалися на території ворога, і жоден іноземний солдат не вступив у саму Німеччину. Це і є стратегічна мета — виснаження ресурсів противника, що автоматично позначається на авторитеті головного керівника", — пояснив Каспаров.

Експерт підкреслив, що такий підхід дозволяє досягти перемоги без необхідності прямого вторгнення на територію ворога, зберігаючи при цьому політичну й військову ініціативу. З його слів, ключовим завданням є економічне й стратегічне виснаження РФ, що автоматично послаблює позиції керівництва країни.

