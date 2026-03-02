Не на поле боя: стало известно, когда Украина окончательно поставит на колени режим Путина

Известный шахматист и политический деятель Гарри Каспаров считает, что финансовая нехватка в российском бюджете может стать ключевым фактором завершения войны против Украины. По его словам, если у Путина нет средств для ведения боевых действий, агрессия фактически прекратится, что в то же время будет означать стратегическую победу Киева. Свою позицию Каспаров изложил в эфире на YouTube-канале "Форум свободной России".

Фото: коллаж comments.ua

На вопрос о возможности того, что американский президент Дональд Трамп мог бы действовать по отношению к России подобно тому, как США сейчас поступают с Ираном, Каспаров ответил скептически.

"Никакой вероятности таковой нет. История с Россией существенно отличается. Украинская победа не означает захвата Москвы или даже пересечения границы. Главная цель — полное истощение ресурсов противника", — подчеркнул политик.

Он привел исторический пример в 1918 году, когда Германия капитулировала.

"Даже тогда немецкие войска еще оставались на территории врага, и ни один иностранный солдат не вступил в саму Германию. Это и есть стратегическая цель — истощение ресурсов противника, что автоматически сказывается на авторитете главного руководителя", — пояснил Каспаров.

Эксперт подчеркнул, что такой подход позволяет добиться победы без необходимости прямого вторжения на территорию врага, сохраняя при этом политическую и военную инициативу. По его словам, ключевой задачей является экономическое и стратегическое истощение РФ, автоматически ослабляющее позиции руководства страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что кремлевский диктатор Владимир Путин может готовить расширение мобилизации, поскольку традиционные методы рекрутинга уже не дают желаемого результата. Проблемы возникли даже с привлечением иностранцев в армию