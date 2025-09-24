"Не мовчіть": Зеленський емоційно виступив в ООН

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку звернувся до міжнародної спільноти із закликом активно протистояти російській агресії. Зеленський наголосив, що війна, яку розв’язала Москва, вже торкнулася мільйонів людей у різних країнах, і удавати, що вона не стосується світу — небезпечно та безвідповідально.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський у промові в ООН заявив, що мовчання міжнародної спільноти лише грає на руку агресору. За його словами, російський диктатор Володимир Путін не прагне миру, а навпаки зацікавлений у продовженні війни та її розширенні.
Зеленський наголосив, що Україна стала лише першим об’єктом російської агресії. Нині ж атаки та операції Кремля поширюються далеко за межі України.
