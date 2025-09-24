"Не молчите": Зеленский эмоционально выступил в ООН

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обратился к международному сообществу с призывом активно противостоять российской агрессии. Зеленский подчеркнул, что война, которую развязала Москва, уже коснулась миллионов людей в разных странах, и притворяться, что она не касается мира — опасно и безответственно.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в речи в ООН заявил, что молчание международного сообщества только играет на руку агрессору. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру, а наоборот заинтересован в продолжении войны и ее расширении.
Зеленский подчеркнул, что Украина стала только первым объектом российской агрессии. Сейчас атаки и операции Кремля распространяются далеко за пределы Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский в ООН назвал единственные гарантии безопасности для Украины.
Также "Комментарии" писали, что Залужный назвал путь к победе Украины в войне против России.