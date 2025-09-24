"Не молчите": Зеленский эмоционально выступил в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обратился к международному сообществу с призывом активно противостоять российской агрессии. Зеленский подчеркнул, что война, которую развязала Москва, уже коснулась миллионов людей в разных странах, и притворяться, что она не касается мира — опасно и безответственно.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в речи в ООН заявил, что молчание международного сообщества только играет на руку агрессору. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру, а наоборот заинтересован в продолжении войны и ее расширении.

"Не молчите, пока Россия затягивает войну. Мир зависит от нас всех. Выступите и осудите это, присоединяйтесь к нам в защите жизни и международного правопорядка. Люди ждут действий. Война уже коснулась слишком многих, чтобы притворяться, будто она не имеет к вам никакого отношения", — заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина стала только первым объектом российской агрессии. Сейчас атаки и операции Кремля распространяются далеко за пределы Украины.

"Мы говорили раньше, что Украина только первая. А теперь российские дроны летают над Европой, российские операции распространяются во многих странах. Путин хочет продолжать эту войну, расширяя ее. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Мы должны построить новую архитектуру безопасности", — подчеркнул президент.

