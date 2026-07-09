Не Москва і не Пітер: удари ЗСУ по цьому регіону стають справжньою ганьбою для Путіна

Тимчасово окупований Крим стрімко втрачає статус головного російського курорту, перетворюючись на територію постійних повітряних тривог, перебоїв із енергопостачанням та проблем з логістикою. Такого висновку дійшло французьке видання Le Monde, проаналізувавши наслідки регулярних ударів українських безпілотників по військовій та критичній інфраструктурі півострова.

Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, за останні місяці ситуація у Криму помітно погіршилася. Місцеві жителі все частіше стикаються з перебоями у подачі електроенергії та води, нестачею палива, чергами на автозаправках та обмеженнями пересування. У соціальних мережах поширюються звернення до російської влади, автори яких скаржаться на відсутність обіцяної безпеки та стрімке погіршення умов життя.

Особливо тяжкою залишається ситуація з паливом. Після ударів по нафтовій інфраструктурі окупаційна влада обмежила продаж бензину, а спроби компенсувати дефіцит постачання через Керченський міст виявилися недостатніми. Додаткові проблеми виникли після атак на об'єкти нафтопереробки на півдні Росії.

За інформацією Le Monde, частина автозаправок почала відмовляти в обслуговуванні автомобілів із кримською реєстрацією.

Не менш серйозний удар зазнав енергетичної системи. Після атак на підстанції та лінії електропередач окупаційна компанія "Крименерго" була змушена визнати масштабні відключення. Бізнес зазнає збитків через необхідність використовувати генератори, однак і для них палива дедалі менше.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), поєднання енергетичної кризи, дефіциту палива та постійної загрози ударів може призвести до довгострокових демографічних наслідків для півострова. На цьому фоні туристична галузь, яка довгі роки залишалася одним із ключових джерел доходів Криму, переживає різкий спад: росіяни масово скасовують бронювання, а готелі залишаються напівпорожніми.

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