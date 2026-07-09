Не Москва и не Питер: удары ВСУ по этому региону становятся настоящим позором для Путина

Временно оккупированный Крым стремительно теряет статус главного российского курорта, превращаясь в территорию постоянных воздушных тревог, перебоев с энергоснабжением и проблем с логистикой. К такому выводу пришло французское издание Le Monde, проанализировав последствия регулярных ударов украинских беспилотников по военной и критической инфраструктуре полуострова.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

По данным издания, за последние месяцы ситуация в Крыму заметно ухудшилась. Местные жители все чаще сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и воды, нехваткой топлива, очередями на автозаправках и ограничениями передвижения. В социальных сетях распространяются обращения к российским властям, авторы которых жалуются на отсутствие обещанной безопасности и стремительное ухудшение условий жизни.

Особенно тяжелой остается ситуация с топливом. После ударов по нефтяной инфраструктуре оккупационные власти ограничили продажу бензина, а попытки компенсировать дефицит поставками через Керченский мост оказались недостаточными. Дополнительные проблемы возникли и после атак на объекты нефтепереработки на юге России.

По информации Le Monde, часть автозаправок начала отказывать в обслуживании автомобилей с крымской регистрацией.

Не менее серьезный удар пришелся по энергетической системе. После атак на подстанции и линии электропередачи оккупационная компания "Крымэнерго" была вынуждена признать масштабные отключения. Бизнес терпит убытки из-за необходимости использовать генераторы, однако и для них топлива становится все меньше.

По оценке американского Института изучения войны (ISW), сочетание энергетического кризиса, дефицита топлива и постоянной угрозы ударов может привести к долгосрочным демографическим последствиям для полуострова. На этом фоне туристическая отрасль, долгие годы остававшаяся одним из ключевых источников доходов Крыма, переживает резкий спад: россияне массово отменяют бронирования, а гостиницы остаются полупустыми.

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