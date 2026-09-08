Не лише Київ: у ГУР озвучили тривожний прогноз про удар РФ новою балістикою до кінця року

Росія до кінця 2026 року планує завершити випробування нового типу балістичних ракет, дальність яких може сягати 800 кілометрів. Під час таких випробувань Москва потенційно може спробувати завдати ударів по об'єктах у західних областях України. Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

РФ може вдарити новою балістикою по заходу України

Вадим Скібіцький зауважив, що Росія продовжує війну на виснаження та не відмовляється від стратегічних цілей щодо України. Російське військове керівництво вважає посилення мобілізації одним із ключових способів поповнення армії та збереження наступального потенціалу.

Скібіцький зазначив, що у 2026–2027 роках Росія планує залучити до армії близько 600 тисяч осіб, причому приблизно половину цієї кількості до кінця поточного року. За оцінкою української розвідки, Москва також нарощує виробництво ракет і дронів та намагається збільшити дальність застосування балістичної зброї.

"До кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів", — повідомив представник ГУР.

Скібіцький додав, що під час випробувань російська армія може спробувати уразити цілі на заході України. Таким чином, потенційна зона застосування нової зброї може охопити регіони, які раніше були відносно менш доступними для окремих типів російських ракет.

Окремо представник ГУР попередив про інші ризики. Серед них можливі спроби Росії блокувати Чорне море, залучити Білорусь до війни та використовувати її територію для гібридного тиску на країни НАТО.

Раніше портал "Коментарі" писали, до якого року може затягтися війна. У ГУР зробили тривожну заяву.