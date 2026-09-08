Не только Киев: в ГУР озвучили тревожный прогноз об ударе РФ новой баллистике до конца года

Россия до конца 2026 года планирует завершить испытания нового типа баллистических ракет, дальность которых может достигать 800 км. В ходе таких испытаний Москва потенциально может попытаться нанести удары по объектам в западных областях Украины. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

РФ может ударить по новой баллистике по западу Украины

Вадим Скибицкий отметил, что Россия продолжает войну на истощение и не отказывается от стратегических целей по отношению к Украине. Российское военное руководство считает усиление мобилизации одним из ключевых способов пополнения армии и сохранения наступательного потенциала.

Скибицкий отметил, что в 2026-2027 годах Россия планирует привлечь в армию около 600 тысяч человек, причем примерно половину этого количества до конца текущего года. По оценке украинской разведки Москва также наращивает производство ракет и дронов и пытается увеличить дальность применения баллистического оружия.

"До конца этого года Россия планирует провести окончательные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров", – сообщил представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что во время испытаний российская армия может попытаться поразить цели на западе Украины. Таким образом, потенциальная зона применения нового оружия может охватить регионы, которые раньше были относительно менее доступными для отдельных типов российских ракет.

Отдельно представитель ГУР предупредил о других рисках. Среди них возможны попытки России блокировать Черное море, привлечь Беларусь к войне и использовать ее территорию для гибридного давления на страны НАТО.

Ранее портал "Комментарии" писали, до какого года может затянуться война. В ГУР сделали тревожное заявление.