Не лише балістика: на що зробив ставку Кремль, атакуючи Україну з повітря

Росія поступово змінює тактику масованих ударів по Україні, роблячи ставку на реактивні версії дронів "Герань". Про це повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на дані української військової розвідки.

Російський дрон Герань-4. Фото: із відкритих джерел

За інформацією ГУР, російський оборонно-промисловий комплекс виробляє близько 3000 реактивних "Герань-4" та "Герань-5" на місяць. Основні потужності розташовані в особливій економічній зоні "Алабуга" у Татарстані, де Росія продовжує розширювати виробництво.

Українська розвідка зазначає, що Москва припинила випуск "Герань-3" і зосередилася на новіших моделях. Їхня перевага полягає у технічних характеристиках, що дозволяють безпілотникам краще долати українську протиповітряну оборону.

Станом на серпень Росія, за оцінкою ГУР, вже накопичила близько 6200 дронів сімейства "Герань". При цьому можливості виробництва поки що не дозволяють Кремлю постійно використовувати гігантські ударні хвилі.

Якщо на початку 2026 року Росія могла запускати за одну атаку від 600 до 1000 безпілотників, нині типовий пакет складає приблизно 150-300 Геранів. На перший погляд, це виглядає як зниження масштабів атак. Однак ISW попереджає: менша кількість дронів не обов'язково означає меншу загрозу.

Реактивні апарати складніше перехоплювати, тому Москва може поступово переходити від тактики масового насичення ППО до використання меншої кількості небезпечніших цілей.

Додатковим чинником стає застосування Росією балістичних ракет. Через дефіцит українських протиракетних перехоплювачів Кремлю не завжди необхідно запускати сотні безпілотників для навантаження ППО.

Однак ця гонка не буде односторонньою. За оцінкою ISW, після появи ефективних українських засобів протидії реактивним "Гераням" Росія, ймовірно, знову збільшить кількість дронів в одному залпі.

Таким чином, війна в повітрі входить у новий технологічний цикл: Росія намагається зробити безпілотники складнішими для перехоплення, а Україна змушена якнайшвидше шукати відповіді на цю загрозу.

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