Россия резко изменила тактику воздушных атак: Игнат раскрыл, чем теперь массирован бьет враг

Россия существенно увеличила использование реактивных беспилотников во время атак на Украину. В июле количество таких БПЛА выросло в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщил глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии hromadske.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, именно в июле российские войска начали значительно активнее применять реактивные беспилотники. Этот показатель стал одной из заметных особенностей воздушных атак против Украины в середине лета.

Параллельно Россия меняет приоритеты в производстве ракетного вооружения. Как отметил Игнат, российская сторона смещает акцент с "Кинжалов" и Х-101 на противокорабельные ракеты "Оникс" и гиперзвуковые "Цирконы", которые также используются для ударов по украинской территории.

Отдельно представитель Воздушных сил рассказал о применении российскими войсками северокорейских баллистических ракет KN-23. По его словам, за полгода был зафиксирован только один подтвержденный случай их использования. Обломки такой ракеты обнаружили после удара, в результате которого погибла целая семья под Кривым Рогом. Специалисты смогли идентифицировать северокорейское происхождение по характерным деталям.

Игнат отметил, что KN-23 фактически является копией российской ракеты "Искандер-М", хотя, по его оценке, северокорейский вариант уступает оригиналу.

Говоря о возможности уничтожения российских пусковых установок, представитель Воздушных сил подчеркнул, что это крайне сложная задача. Пусковые комплексы "Искандер" мобильны: они могут прибыть на позицию в темное время суток или при облачной погоде, произвести запуск и практически сразу сменить место.

Поэтому обнаружить и уничтожить такую установку непросто. Для этого необходимы точные разведданные, оперативность и высокоточное оружие.

Игнат считает более эффективным одновременно воздействовать на всю цепочку – от производства ракет до их транспортировки и мест дислокации. По его словам, украинские Силы обороны уже неоднократно наносили удары по таким объектам.

Таким образом, Россия не только увеличивает количество применяемых реактивных дронов, но и корректирует структуру ракетных ударов, что создает для украинской ПВО новые вызовы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве баллистика попала по территории детской больницы: детали от ГСЧС.



