Росія різко змінила тактику повітряних атак: Ігнат розкрив, чим тепер масований б'є ворог

Росія суттєво збільшила використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. У липні кількість таких БПЛА зросла вп'ятеро порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомив голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі hromadske.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За його словами, саме у липні російські війська почали значно активніше застосовувати реактивні безпілотники. Цей показник став однією з помітних рис повітряних атак проти України в середині літа.

Паралельно Росія змінює пріоритети у виробництві ракетного озброєння. Як зазначив Ігнат, російська сторона зміщує акцент із "Кинджалів" та Х-101 на протикорабельні ракети "Онікс" та гіперзвукові "Циркони", які також використовуються для ударів по українській території.

Окремо представник Повітряних сил розповів про застосування російськими військами північнокорейських балістичних ракет KN-23. За його словами, за півроку було зафіксовано лише один підтверджений випадок їх використання. Уламки такої ракети виявили після удару, внаслідок якого загинула ціла родина під Кривим Рогом. Фахівці змогли ідентифікувати північнокорейське походження за характерними деталями.

Ігнат зазначив, що KN-23 фактично є копією російської ракети "Іскандер-М", хоча, за його оцінкою, північнокорейський варіант поступається оригіналу.

Говорячи про можливість знищення російських пускових установок, представник Повітряних сил наголосив, що це дуже складне завдання. Пускові комплекси "Іскандер" мобільні: вони можуть прибути на позицію в темний час доби або за хмарної погоди, зробити запуск і практично відразу змінити місце.

Тому виявити та знищити таку установку непросто. Для цього необхідні точні розвіддані, оперативність та високоточна зброя.

Гнат вважає більш ефективним одночасно впливати на весь ланцюжок – від виробництва ракет до їх транспортування та місць дислокації. За його словами, українські Сили оборони вже неодноразово завдавали ударів таким об'єктам.

Таким чином, Росія не тільки збільшує кількість реактивних дронів, що застосовуються, а й коригує структуру ракетних ударів, що створює для української ППО нові виклики.

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