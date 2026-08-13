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Не только баллистика: на что сделал ставку Кремль, атакуя Украину с воздуха

Москва наращивает производство новых ударных дронов и уже накопила около 6200 аппаратов

13 августа 2026, 07:40
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Кравцев Сергей

Россия постепенно меняет тактику массированных ударов по Украине, делая ставку на реактивные версии дронов "Герань". Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на данные украинской военной разведки.

Не только баллистика: на что сделал ставку Кремль, атакуя Украину с воздуха

Российский дрон Герань-4. Фото: из открытых источников

По информации ГУР, российский оборонно-промышленный комплекс производит около 3000 реактивных "Герань-4" и "Герань-5" в месяц. Основные мощности расположены в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где Россия продолжает расширять производство.

Украинская разведка отмечает, что Москва прекратила выпуск "Герань-3" и сосредоточилась на более новых моделях. Их преимущество заключается в технических характеристиках, позволяющих беспилотникам лучше преодолевать украинскую противовоздушную оборону.

По состоянию на август Россия, согласно оценке ГУР, уже накопила около 6200 дронов семейства "Герань". При этом возможности производства пока не позволяют Кремлю постоянно использовать гигантские ударные волны.

Если в начале 2026 года Россия могла запускать за одну атаку от 600 до 1000 беспилотников, сейчас типичный пакет составляет примерно 150-300 "Гераней". На первый взгляд это выглядит как снижение масштабов атак. Однако ISW предупреждает: меньшее количество дронов не обязательно означает меньшую угрозу.

Реактивные аппараты сложнее перехватывать, поэтому Москва может постепенно переходить от тактики массового насыщения ПВО к использованию меньшего числа более опасных целей.

Дополнительным фактором становится применение Россией баллистических ракет. Из-за дефицита украинских противоракетных перехватчиков Кремлю не всегда необходимо запускать сотни беспилотников для перегрузки ПВО.

Однако эта гонка не будет односторонней. По оценке ISW, после появления эффективных украинских средств противодействия реактивным "Гераням" Россия, вероятно, снова увеличит количество дронов в одном залпе.

Таким образом, война в воздухе входит в новый технологический цикл: Россия пытается сделать беспилотники более сложными для перехвата, а Украина вынуждена как можно быстрее искать ответ на эту угрозу.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-12-2026/
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