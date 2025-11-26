Не дотягнемо до весни: ветеран зробив поганий прогноз щодо завершення війни

Рубрики
Лиля Воробьева
Ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" і військовий експерт Євген Дикий висловив свою оцінку можливого сценарію завершення війни в Україні.
Війна в Україні (фото з відкритих джерел)
Експерт вважає, що головною умовою, аби цього уникнути, є необхідність негайного ухвалення Україною кардинальних рішень щодо мобілізації та управління в армії.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що військовий аналітик Олег Жданов переконаний, що російський правитель Володимир Путін не має наміру припиняти війну в Україні. За словами експерта, у Москві прагнуть до повного підкорення нашої держави та її капітуляції. Про це Жданов заявив під час інтерв’ю для ТСН.ua.
"Кожен українець має усвідомлювати: Путін не прийме жодного компромісного варіанту. Його ціль – або повне поглинання України, або її політична, економічна та фінансова капітуляція. Ніяких інших сценаріїв він не розглядає", – зазначає експерт.