Не дотягнемо до весни: ветеран зробив поганий прогноз щодо завершення війни

Ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" і військовий експерт Євген Дикий висловив свою оцінку можливого сценарію завершення війни в Україні.

Війна в Україні (фото з відкритих джерел)

"Якщо ми будемо відбиватися на фронті в такому режимі, як зараз, то, на жаль, ми закінчимося першими. І саме на цьому зараз грає Росія. Якщо ми будемо воювати так, як зараз, тобто зі зірваною мобілізацією, коли, як минулого місяця, кількість тих, хто пішов у НВЧ, у кілька разів перевищила кількість новобранців, то ми і до весни не дотягнемо", – наголосив він в інтерв’ю Главреду.

Експерт вважає, що головною умовою, аби цього уникнути, є необхідність негайного ухвалення Україною кардинальних рішень щодо мобілізації та управління в армії.

"Загалом, ресурсів у Росії залишилося максимум на рік. Але – за умови, що ми не здохнемо за півроку. А ми можемо здохнути за півроку на фронті, якщо не вирішимо питання з мобілізацією та управлінням армією. Але якщо ми це зробимо, російський ресурс закінчиться через рік", – упевнений Дикий.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що військовий аналітик Олег Жданов переконаний, що російський правитель Володимир Путін не має наміру припиняти війну в Україні. За словами експерта, у Москві прагнуть до повного підкорення нашої держави та її капітуляції. Про це Жданов заявив під час інтерв’ю для ТСН.ua.

"Кожен українець має усвідомлювати: Путін не прийме жодного компромісного варіанту. Його ціль – або повне поглинання України, або її політична, економічна та фінансова капітуляція. Ніяких інших сценаріїв він не розглядає", – зазначає експерт.

