logo

BTC/USD

87768

ETH/USD

2946.48

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не дотянем до весны: ветеран сделал плохой прогноз по завершению войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Не дотянем до весны: ветеран сделал плохой прогноз по завершению войны

Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах, считает Евгений Дикий.

26 ноября 2025, 17:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий высказал свою оценку возможному сценарию завершения войны в Украине.

Не дотянем до весны: ветеран сделал плохой прогноз по завершению войны

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Если мы будем отражаться на фронте в таком режиме, как сейчас, то, к сожалению, мы закончимся первыми. И именно на этом сейчас играет Россия. Если мы будем воевать так, как сейчас, то есть со сорванной мобилизацией, когда, как в прошлом месяце, количество тех, кто пошел в СВЧ, в несколько раз превысило количество новобранцев, то мы и до сих пор не превысили количество новобранцев. Главред.

Эксперт считает, что главным условием во избежание этого является необходимость немедленного принятия Украиной кардинальных решений по мобилизации и управлению в армии.

"В общем, ресурсов у России осталось максимум в год. Но – при условии, что мы не сдохнем за полгода. А мы можем сдохнуть за полгода на фронте, если не решим вопрос с мобилизацией и управлением армией. Но если мы это сделаем, российский ресурс закончится через год", – уверен Дикий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный аналитик Олег Жданов убежден, что российский правитель Владимир Путин не намерен прекращать войну в Украине. По словам эксперта, в Москве стремятся к полному покорению нашего государства и его капитуляции. Об этом Жданов заявил во время интервью ТСН.ua.

"Каждый украинец должен осознавать: Путин не примет ни одного компромиссного варианта. Его цель – либо полное поглощение Украины, либо ее политическая, экономическая и финансовая капитуляция. Никаких других сценариев он не рассматривает", – отмечает эксперт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости