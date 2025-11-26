Не дотянем до весны: ветеран сделал плохой прогноз по завершению войны

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий высказал свою оценку возможному сценарию завершения войны в Украине.

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Если мы будем отражаться на фронте в таком режиме, как сейчас, то, к сожалению, мы закончимся первыми. И именно на этом сейчас играет Россия. Если мы будем воевать так, как сейчас, то есть со сорванной мобилизацией, когда, как в прошлом месяце, количество тех, кто пошел в СВЧ, в несколько раз превысило количество новобранцев, то мы и до сих пор не превысили количество новобранцев. Главред.

Эксперт считает, что главным условием во избежание этого является необходимость немедленного принятия Украиной кардинальных решений по мобилизации и управлению в армии.

"В общем, ресурсов у России осталось максимум в год. Но – при условии, что мы не сдохнем за полгода. А мы можем сдохнуть за полгода на фронте, если не решим вопрос с мобилизацией и управлением армией. Но если мы это сделаем, российский ресурс закончится через год", – уверен Дикий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный аналитик Олег Жданов убежден, что российский правитель Владимир Путин не намерен прекращать войну в Украине. По словам эксперта, в Москве стремятся к полному покорению нашего государства и его капитуляции. Об этом Жданов заявил во время интервью ТСН.ua.

"Каждый украинец должен осознавать: Путин не примет ни одного компромиссного варианта. Его цель – либо полное поглощение Украины, либо ее политическая, экономическая и финансовая капитуляция. Никаких других сценариев он не рассматривает", – отмечает эксперт.

