Не дотянем до весны: ветеран сделал плохой прогноз по завершению войны

Лиля Воробьева
Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий высказал свою оценку возможному сценарию завершения войны в Украине.
Война в Украине (фото из открытых источников)
Эксперт считает, что главным условием во избежание этого является необходимость немедленного принятия Украиной кардинальных решений по мобилизации и управлению в армии.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный аналитик Олег Жданов убежден, что российский правитель Владимир Путин не намерен прекращать войну в Украине. По словам эксперта, в Москве стремятся к полному покорению нашего государства и его капитуляции. Об этом Жданов заявил во время интервью ТСН.ua.
"Каждый украинец должен осознавать: Путин не примет ни одного компромиссного варианта. Его цель – либо полное поглощение Украины, либо ее политическая, экономическая и финансовая капитуляция. Никаких других сценариев он не рассматривает", – отмечает эксперт.