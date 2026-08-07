"Не чекайте Трампа": експерт приголомшив категоричною вимогою для припинення війни в Україні

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що найближчі пів року Росія не відмовиться від продовження війни, а Кремль і надалі робитиме ставку на військовий тиск, а не на реальні переговори. На його думку, сподівання на те, що хтось із міжнародних партнерів змусить Москву припинити агресію, є помилковими, а вирішальним фактором має стати посилення власних оборонних можливостей України.

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Коментуючи перспективи завершення війни, дипломат звернув увагу на інформацію про розробку нових українських балістичних ракет. Саме розвиток власного озброєння, переконаний він, може змінити ситуацію на полі бою.

"Якщо ми сподіваємося, що хтось за нас щось буде робити, то перебуваємо в рожевих хмарах. Ніякий Трамп, ніякий Путін і ніхто інший, крім нас самих, не зробить того, що потрібно для завершення війни", — заявив Огризко.

За його словами, перелом можливий лише тоді, коли Росія відчує реальну загрозу на власній території.

"Як тільки полетить українська балістика, тоді почнеться злам ситуації. Там зрозуміють, що захисту від українського озброєння просто немає", — наголосив дипломат.

Огризко також прокоментував заяви президента Володимира Зеленського про скорочення поставок ракет до української ППО. Він не виключив, що це може бути одним із елементів політичного тиску на Київ.

Водночас дипломат різко розкритикував позицію президента США Дональда Трампа, зазначивши, що його заяви не свідчать про готовність посилювати підтримку України.

"Він буде робити все, щоб нашим коштом задовольнити Росію. Не варто сприймати його миролюбні заяви серйозно", — сказав ексміністр.

Портал "Коментарі" вже писав, що можливі удари по Москві здатні серйозно вплинути на суспільні настрої в Росії та спровокувати нову хвилю еміграції. Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи вплив війни на російське суспільство.