Москва перестане бути "тихою гаванню": Портников пояснив, коли росіяни остаточно проклинуть Путіна

Можливі удари по Москві здатні серйозно вплинути на суспільні настрої в Росії та спровокувати нову хвилю еміграції. Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи вплив війни на російське суспільство.

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За словами експерта, для значної частини громадян РФ саме Москва досі залишається символом безпеки. Якщо ж війна відчутно торкнеться і російської столиці, психологічна картина для багатьох росіян може кардинально змінитися.

"Він точно не хоче захищати Донецьк і Севастополь", – сказав Портников, маючи на увазі диктатора Росії Володимира Путіна.

На його думку, для Кремля головним пріоритетом є захист найбільших російських міст, насамперед Москви.

Журналіст зазначає, що жителі прикордонних регіонів, які регулярно потерпають від наслідків війни, часто сприймають російську столицю як місце, куди можна переїхати у пошуках безпеки. Однак ситуація може різко змінитися, якщо під ударами опиняться Москва та Санкт-Петербург.

"Якщо будуть ще й удари по Москві, то це збільшить кількість москвичів, які будуть вирішувати, що треба виїжджати за кордон", – наголосив Портников.

На його думку, у такому разі мешканці не лише столиці, а й інших регіонів Росії можуть дійти висновку, що безпечних місць усередині країни більше не залишилося. Це, вважає оглядач, здатне підштовхнути частину населення до еміграції.

Портников також заявив, що вже зараз бачить перші ознаки подібних процесів.

"Я бачу ці ознаки вже зараз", – зазначив він, припустивши, що подальше погіршення безпекової ситуації в Москві може лише прискорити цей процес.

Портал "Коментарі" вже писав, що військові успіхи України та помітне покращення відносин із Вашингтоном, які ще на початку літа давали підстави говорити про перелом у війні, останніми тижнями змінилися новою хвилею невизначеності. Таку оцінку опублікував американський журнал The Atlantic, аналізуючи останні події навколо російсько-української війни.