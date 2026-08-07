logo

BTC/USD

64926

ETH/USD

1917.05

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Москва перестанет быть "тихой гаванью": Портников объяснил, когда россияне окончательно проклинут Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва перестанет быть "тихой гаванью": Портников объяснил, когда россияне окончательно проклинут Путина

Журналист Виталий Портников считает, что расширение ударов по Москве может разрушить чувство безопасности у жителей России, спровоцировав новую волну эмиграции и усилив внутреннее давление на Кремль.

7 августа 2026, 20:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Возможные удары по Москве способны оказать серьезное влияние на общественные настроения в России и спровоцировать новую волну эмиграции. Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, комментируя влияние войны на российское общество.

Москва перестанет быть "тихой гаванью": Портников объяснил, когда россияне окончательно проклинут Путина

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, для значительной части граждан РФ именно Москва до сих пор остается символом безопасности. Если война ощутимо коснется и российской столицы, психологическая картина для многих россиян может кардинально измениться.

"Он точно не хочет защищать Донецк и Севастополь", – сказал Портников, имея в виду диктатора России Владимира Путина.

По его мнению, для Кремля главным приоритетом является защита крупнейших российских городов, в первую очередь Москвы.

Журналист отмечает, что жители пограничных регионов, регулярно страдающих последствиями войны, часто воспринимают российскую столицу как место, куда можно переехать в поисках безопасности. Однако ситуация может резко измениться, если под ударами окажутся Москва и Санкт-Петербург.  

"Если будут еще и удары по Москве, то это увеличит количество москвичей, которые будут решать, что нужно уезжать за границу", — подчеркнул Портников.

По его мнению, в таком случае жители не только столицы, но и других регионов России могут сделать вывод, что безопасных мест внутри страны больше не осталось. Это, считает обозреватель, способно подтолкнуть часть населения к эмиграции.  

Портников также заявил, что уже сейчас видит первые признаки подобных процессов.

"Я вижу эти признаки уже сейчас", — отметил он, допустив, что дальнейшее ухудшение ситуации в Москве может только ускорить этот процесс.

Портал "Комментарии" уже писал , что военные успехи Украины и заметное улучшение отношений с Вашингтоном, которые еще в начале лета давали основания говорить о переломе в войне, в последние недели изменились новой волной неопределенности. Такую оценку обнародовал американский журнал The Atlantic, анализируя последние события вокруг российско-украинской войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости