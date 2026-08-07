"Не ждите Трампа": эксперт ошеломил категорическим требованием для прекращения войны в Украине

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что в ближайшие полгода Россия не откажется от продолжения войны, а Кремль и дальше будет делать ставку на военное давление, а не на реальные переговоры. По его мнению, надежды на то, что кто-то из международных партнеров заставит Москву прекратить агрессию, ошибочны, а решающим фактором должно стать усиление собственных оборонных возможностей Украины.

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Комментируя перспективы завершения войны, дипломат обратил внимание на информацию о разработке новых украинских баллистических ракет. Именно развитие собственного вооружения, убежден он, может изменить ситуацию в поле боя.

"Если мы надеемся, что кто-то за нас что-нибудь будет делать, то находимся в розовых облаках. Никакой Трамп, никакой Путин и никто другой, кроме нас самих, не сделает того, что нужно для завершения войны", — заявил Огрызко.

По его словам, перелом возможен только тогда, когда Россия ощутит реальную угрозу собственной территории.

"Как только улетит украинская баллистика, тогда начнется слом ситуации. Там поймут, что защиты от украинского вооружения просто нет", — подчеркнул дипломат.

Огрызко также прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского о сокращении поставок ракет в украинскую ПВО. Он не исключил, что это может быть одним из элементов политического давления на Киев.

В то же время дипломат подверг резкой критике позицию президента США Дональда Трампа, отметив, что его заявления не свидетельствуют о готовности усиливать поддержку Украины.

"Он будет делать все, чтобы наши средства удовлетворить Россию. Не стоит воспринимать его миролюбивые заявления всерьез", — сказал эксминистр.

Портал "Комментарии" уже писал, что возможные удары по Москве способны серьезно повлиять на общественные настроения в России и спровоцировать новую волну эмиграции. Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, комментируя влияние войны на российское общество.