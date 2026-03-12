«Не будіть лихо»: командир «Мадяр» жорстко відреагував на напади цивільних на ТЦК на Закарпатті

Командир Сил безпілотних систем (СБС) Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", оприлюднив тривожні дані щодо нарощування технологічного потенціалу ворога. За його прогнозом, вже до 1 квітня кількість особового складу безпілотних підрозділів РФ сягне 100 тисяч осіб.

Роберт "Мадяр" Бровді

Військовий наголосив, що ще місяць тому ця цифра становила понад 86 тисяч, тому ситуація вимагає негайного симетричного посилення українського війська. Звертаючись до тих, хто уникає мобілізації або залишив частини, Мадяр запропонував прямий шлях рекрутингу до СБС, гарантуючи використання навичок виключно за обраним фахом.

"Я не про ТЦК, котре усі клянуть... Я про прямий шлях до СБС. І якщо я сказав, що служитимеш за профілем, то несу за це персональну відповідальність і тримаю слово", — заявив командир, додавши, що робота у складі "Птахів СБС" є шансом бути максимально корисним у технологічній війні.

Окрему увагу Бровді приділив інцидентам із застосуванням сили проти військовослужбовців та працівників ТЦК у тилу, зокрема у селі Пацканьово на Закарпатті. Командир попередив, що будь-які напади на людей у формі матимуть суворі наслідки.

"Шпана з дринками, один раз скажу — не будіть лихо. Перетнете межу — знайдемо кожного. Тоді без образ...", — застеріг він тих, хто дозволяє собі агресію в бік військових. За словами Мадяра, він готовий нести відповідальність за кожне своє слово та закликає "притомних" українців до єднання задля боротьби з ворогом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Вінниці посилюють заходи з мобілізації: міський голова підписав розпорядження від 6 березня 2026 року, яким запроваджується робота спеціальних мобільних груп. Ці підрозділи здійснюватимуть оповіщення військовозобов'язаних безпосередньо за адресами їхнього проживання.