logo

BTC/USD

70183

ETH/USD

2063.02

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Не будите лихо»: командир «Мадяр» жестко отреагировал на нападения гражданских на ТЦК в Закарпатье
commentss НОВОСТИ Все новости

«Не будите лихо»: командир «Мадяр» жестко отреагировал на нападения гражданских на ТЦК в Закарпатье

«Служить по профилю»: Мадяр гарантирует прозрачное вступление в Сил беспилотных систем на фоне расширения войск РФ

12 марта 2026, 22:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Командир Сил беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", обнародовал тревожные данные по наращиванию технологического потенциала врага. По его прогнозу, уже к 1 апреля количество личного состава беспилотных подразделений РФ составит 100 тысяч человек.

«Не будите лихо»: командир «Мадяр» жестко отреагировал на нападения гражданских на ТЦК в Закарпатье

Роберт "Мадяр" Бровди

Военный отметил, что еще месяц назад эта цифра составляла более 86 тысяч, поэтому ситуация требует немедленного усиления украинского войска. Обращаясь к тем, кто избегает мобилизации или оставил части, Мадяр предложил прямой путь рекрутинга в ССС, гарантируя использование навыков исключительно по выбранной специальности.

"Я не о ТЦК, который все проклинают... Я о прямом пути в СБС. И если я сказал, что будешь служить по профилю, то несу за это персональную ответственность и держу слово", — заявил командир, добавив, что работа в составе "Птиц СБС" шанс быть максимально полезным в технологической войне.

Отдельное внимание Бровди уделил инцидентам с применением силы против военнослужащих и работников ТЦК в тылу, в частности, в селе Пацканево на Закарпатье. Командир предупредил, что любые нападения на людей в форме будут иметь серьезные последствия.

"Шпана с дубинками, однажды скажу — не будите лихо. Перейдете границу – найдем каждого. Тогда без обид...", — предостерег он тех, кто разрешает агрессию в сторону военных. По словам Мадяра, он готов нести ответственность за каждое свое слово и призывает "сознательных" украинцев объединяться ради борьбы с врагом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Виннице усиливают меры по мобилизации: мэр подписал распоряжение от 6 марта 2026 года, которым вводится работа специальных мобильных групп. Эти подразделения будут осуществлять оповещения военнообязанных непосредственно по адресам их проживания.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости