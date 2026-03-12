«Не будите лихо»: командир «Мадяр» жестко отреагировал на нападения гражданских на ТЦК в Закарпатье

Командир Сил беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", обнародовал тревожные данные по наращиванию технологического потенциала врага. По его прогнозу, уже к 1 апреля количество личного состава беспилотных подразделений РФ составит 100 тысяч человек.

Роберт "Мадяр" Бровди

Военный отметил, что еще месяц назад эта цифра составляла более 86 тысяч, поэтому ситуация требует немедленного усиления украинского войска. Обращаясь к тем, кто избегает мобилизации или оставил части, Мадяр предложил прямой путь рекрутинга в ССС, гарантируя использование навыков исключительно по выбранной специальности.

"Я не о ТЦК, который все проклинают... Я о прямом пути в СБС. И если я сказал, что будешь служить по профилю, то несу за это персональную ответственность и держу слово", — заявил командир, добавив, что работа в составе "Птиц СБС" шанс быть максимально полезным в технологической войне.

Отдельное внимание Бровди уделил инцидентам с применением силы против военнослужащих и работников ТЦК в тылу, в частности, в селе Пацканево на Закарпатье. Командир предупредил, что любые нападения на людей в форме будут иметь серьезные последствия.

"Шпана с дубинками, однажды скажу — не будите лихо. Перейдете границу – найдем каждого. Тогда без обид...", — предостерег он тех, кто разрешает агрессию в сторону военных. По словам Мадяра, он готов нести ответственность за каждое свое слово и призывает "сознательных" украинцев объединяться ради борьбы с врагом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Виннице усиливают меры по мобилизации: мэр подписал распоряжение от 6 марта 2026 года, которым вводится работа специальных мобильных групп. Эти подразделения будут осуществлять оповещения военнообязанных непосредственно по адресам их проживания.