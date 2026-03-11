logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Повістки за місцем проживання: у Вінниці запрацювали десятки мобільних груп оповіщення
Повістки за місцем проживання: у Вінниці запрацювали десятки мобільних груп оповіщення

Нові правила мобілізації у Вінниці: хто та як здійснюватиме поквартирний обхід військовозобов'язаних

11 березня 2026, 18:32
Автор:


Недилько Ксения

У Вінниці посилюють заходи з мобілізації: міський голова підписав розпорядження від 6 березня 2026 року, яким запроваджується робота спеціальних мобільних груп. Ці підрозділи здійснюватимуть оповіщення військовозобов'язаних безпосередньо за адресами їхнього проживання.

Повістки за місцем проживання: у Вінниці запрацювали десятки мобільних груп оповіщення

Мобілізація. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з документом, у місті розпочато створення спеціалізованих загонів. Зокрема, мерія постановила "створити групи оповіщення громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації". Структура груп залежатиме від типу забудови:

Приватний сектор: діятимуть 20 груп за участі представників квартальних комітетів, поліції та ТЦК.

Багатоквартирні будинки: залучатимуться працівники управляючих компаній (7 груп) та представники відділу розвитку ОСББ (1 група).

Старостинські округи: працюватимуть 3 групи, до складу яких увійдуть працівники старостатів та департаменту цивільного захисту.

Окрім представників місцевого самоврядування та комунальних служб, до кожної групи за згодою долучатимуться співробітники поліції та представники Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП.

Повістки за місцем проживання: у Вінниці запрацювали десятки мобільних груп оповіщення - фото 2
Механізм роботи передбачає сувору звітність. У разі відсутності особи за місцем проживання або відмови від отримання повістки, члени групи мають скласти відповідний акт і "негайно доповідати керівництву" про такий факт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні постійно викривають схеми ухилення від мобілізації. Зловмисники або самі намагаються незаконно перетнути кордон, або допомагають іншим військовозобов’язаним, або оформлюють фіктивне бронювання. 



