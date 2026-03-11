logo

BTC/USD

70555

ETH/USD

2066.08

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Повестки по месту жительства: в Виннице заработали десятки мобильных групп оповещения
commentss НОВОСТИ Все новости

Повестки по месту жительства: в Виннице заработали десятки мобильных групп оповещения

Новые правила мобилизации в Виннице: кто и как будет осуществлять поквартирный обход военнообязанных

11 марта 2026, 18:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Виннице ужесточаются меры по мобилизации: городской голова подписал распоряжение от 6 марта 2026 года, которым вводится работа специальных мобильных групп. Эти подразделения будут осуществлять оповещения военнообязанных непосредственно по адресам их проживания.

Повестки по месту жительства: в Виннице заработали десятки мобильных групп оповещения

Мобилизация. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно документу, в городе начато создание специализированных отрядов. В частности, мэрия постановила "создать группы оповещения граждан, которые привлекаются к исполнению долга по мобилизации". Структура групп зависит от типа застройки:

Частный сектор: будут действовать 20 групп с участием представителей квартальных комитетов, полиции и ТЦК.

Многоквартирные дома: будут привлекаться работники управляющих компаний (7 групп) и представители отдела развития ОСМД (1 группа).

Старостинские округа: будут работать три группы, в состав которых войдут работники старостатов и департамента гражданской защиты.

Кроме представителей местного самоуправления и коммунальных служб, в каждую группу с согласия будут приобщаться сотрудники полиции и представители Винницкого объединенного городского ТЦК и СП.

Повестки по месту жительства: в Виннице заработали десятки мобильных групп оповещения - фото 2
Повестки по месту жительства: в Виннице заработали десятки мобильных групп оповещения - фото 2

Механизм работы предполагает строгую отчетность. В случае отсутствия лица по месту жительства или отказа от получения повестки члены группы должны составить соответствующий акт и "немедленно докладывать руководству" о таком факте.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине постоянно разоблачают схемы уклонения от мобилизации. Злоумышленники либо сами пытаются незаконно пересечь границу, либо помогают другим военнообязанным, либо оформляют фиктивное бронирование.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости