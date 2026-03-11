Повестки по месту жительства: в Виннице заработали десятки мобильных групп оповещения

В Виннице ужесточаются меры по мобилизации: городской голова подписал распоряжение от 6 марта 2026 года, которым вводится работа специальных мобильных групп. Эти подразделения будут осуществлять оповещения военнообязанных непосредственно по адресам их проживания.

Мобилизация. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно документу, в городе начато создание специализированных отрядов. В частности, мэрия постановила "создать группы оповещения граждан, которые привлекаются к исполнению долга по мобилизации". Структура групп зависит от типа застройки:

Частный сектор: будут действовать 20 групп с участием представителей квартальных комитетов, полиции и ТЦК.

Многоквартирные дома: будут привлекаться работники управляющих компаний (7 групп) и представители отдела развития ОСМД (1 группа).

Старостинские округа: будут работать три группы, в состав которых войдут работники старостатов и департамента гражданской защиты.

Кроме представителей местного самоуправления и коммунальных служб, в каждую группу с согласия будут приобщаться сотрудники полиции и представители Винницкого объединенного городского ТЦК и СП.

Механизм работы предполагает строгую отчетность. В случае отсутствия лица по месту жительства или отказа от получения повестки члены группы должны составить соответствующий акт и "немедленно докладывать руководству" о таком факте.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине постоянно разоблачают схемы уклонения от мобилизации. Злоумышленники либо сами пытаются незаконно пересечь границу, либо помогают другим военнообязанным, либо оформляют фиктивное бронирование.