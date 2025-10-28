Названо вражаючу причину термінового візиту представника Путіна Дмітрієва до США

Президент України Володимир Зеленський прокоментував термінову поїздку переговорника Кремля Кирила Дмитрієва до США і пояснив, що насправді Росія боїться нових санкцій, ударів "томагавків" та можливого використання заморожених активів. Про це президент розповів на закритій зустрічі.

Фото: з відкритих джерел

Глава держави детально пояснив, як Росія реагує на міжнародний тиск і нові обмеження.

"Після запровадження санкцій вони відправляють Дмитрієва до США, Лавров і інші представники заявляють, що "томагавків" вони не бояться, санкцій не бояться. Дмитрієв їздить по американських каналах і переконує, що "ми нічого не боїмося". Насправді вони бояться всього цього"", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що додатковим сильним сигналом для Росії є позиція Європи щодо заморожених активів. Мова йде не лише про використання доходів чи податків, а про реальний обсяг коштів, які зберігаються у заморожених активах.

"Це правильний напрямок тиску на Росію, щоб вони були готові завершити війну: санкції, озброєння, використання активів", – пояснив Зеленський.

Він наголосив, що всі ці кроки створюють комплексний тиск на Кремль і змушують російське керівництво серйозніше ставитися до переговорного процесу. Водночас президент зазначив, що Москва намагається поширювати дезінформацію і переконати світ у тому, що переговори проходять за їхніми правилами.

