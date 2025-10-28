logo_ukra

Названо вражаючу причину термінового візиту представника Путіна Дмітрієва до США

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв стверджує, що хтось намагається зірвати діалог між Росією та США та поширює дезінформацію.

28 жовтня 2025, 12:05
Автор:
Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський прокоментував термінову поїздку переговорника Кремля Кирила Дмитрієва до США і пояснив, що насправді Росія боїться нових санкцій, ударів "томагавків" та можливого використання заморожених активів. Про це президент розповів на закритій зустрічі.

Названо вражаючу причину термінового візиту представника Путіна Дмітрієва до США

Глава держави детально пояснив, як Росія реагує на міжнародний тиск і нові обмеження.

"Після запровадження санкцій вони відправляють Дмитрієва до США, Лавров і інші представники заявляють, що "томагавків" вони не бояться, санкцій не бояться. Дмитрієв їздить по американських каналах і переконує, що "ми нічого не боїмося". Насправді вони бояться всього цього"", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що додатковим сильним сигналом для Росії є позиція Європи щодо заморожених активів. Мова йде не лише про використання доходів чи податків, а про реальний обсяг коштів, які зберігаються у заморожених активах.

"Це правильний напрямок тиску на Росію, щоб вони були готові завершити війну: санкції, озброєння, використання активів", – пояснив Зеленський. 

Він наголосив, що всі ці кроки створюють комплексний тиск на Кремль і змушують російське керівництво серйозніше ставитися до переговорного процесу. Водночас президент зазначив, що Москва намагається поширювати дезінформацію і переконати світ у тому, що переговори проходять за їхніми правилами.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутню розмову президента США Дональда Трампа з Китаєм, яка запланована на 30 жовтня. За його словами, ця розмова може стати важливим кроком у зменшенні закупівлі енергоресурсів із Росії та ослабленні агресії РФ. Про це український лідер повідомив під час закритої зустрічі з журналістами.



