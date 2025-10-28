Названа поразительная причина срочного визита представителя Путина Дмитриева в США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал срочную поездку переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева в США и объяснил, что на самом деле Россия боится новых санкций, ударов "томагавков" и возможного использования замороженных активов. Об этом президент рассказал на закрытой встрече.

Глава государства подробно объяснил, как Россия реагирует на международное давление и новые ограничения.

"После введения санкций они отправляют Дмитриева в США, Лавров и другие представители заявляют, что "томагавков" они не боятся, санкций не боятся. Дмитриев ездит по американским каналам и убеждает, что "мы ничего не боимся". На самом деле они боятся всего этого", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что дополнительным сильным сигналом для России является позиция Европы по замороженным активам. Речь идет не только об использовании доходов или налогов, но и о реальном объеме средств, хранящихся в замороженных активах.

"Это правильное направление давления на Россию, чтобы они были готовы завершить войну: санкции, вооружение, использование активов", – пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что все эти шаги оказывают комплексное давление на Кремль и вынуждают российское руководство серьезнее относиться к переговорному процессу. В то же время президент отметил, что Москва пытается распространять дезинформацию и убедить мир в том, что переговоры проходят по их правилам.

