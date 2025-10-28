Війну в Україні можна зупинити: озвучено критичну дату, яка змінить все

Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутню розмову президента США Дональда Трампа з Китаєм, яка запланована на 30 жовтня. За його словами, ця розмова може стати важливим кроком у зменшенні закупівлі енергоресурсів із Росії та ослабленні агресії РФ. Про це український лідер повідомив під час закритої зустрічі з журналістами.

Зеленський висловив сподівання, що США зможуть переконати Китай піти шляхом Індії, яка вже дала чіткі сигнали про скорочення імпорту енергоносіїв із Російської Федерації. Президент підкреслив, що ключовий ефект може бути досягнутий саме після дій США та їхнього впливу на Пекін.

"Президент Трамп планує розмову з Китаєм 30 жовтня. Думаю, це може бути один із його сильних кроків, якщо Пекін погодиться зменшити імпорт енергоресурсів. Ми вже бачимо, що Індія дала всі сигнали, що вона скорочуватиме закупівлі з Росії", – зазначив Зеленський.

За його словами, ці кроки сприятимуть посиленню економічного тиску на Москву та підтримають вже введені санкції США. Раніше Дональд Трамп повідомляв, що Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, а Індія взагалі припинила її імпорт. Під час запланованої розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном Трамп має намір обговорити питання енергетичних поставок із Росії, щоб ще більше обмежити фінансові ресурси Москви.

Український президент наголосив, що головне завдання – забезпечити ефективне припинення агресії РФ, і зазначив, що будь-які міжнародні кроки, які ведуть до цього, вітаються Києвом. Він додав, що співпраця зі США та іншими країнами є критично важливою для посилення тиску на Росію та забезпечення стабільності у регіоні.

