Войну в Украине можно остановить: озвучена критическая дата, которая изменит все
commentss НОВОСТИ Все новости

Войну в Украине можно остановить: озвучена критическая дата, которая изменит все

Президент Украины рассчитывает, что после Индии США убедят и Китай.

28 октября 2025, 11:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящий разговор президента США Дональда Трампа с Китаем, который запланирован на 30 октября. По его словам, этот разговор может стать важным шагом в уменьшении закупки энергоресурсов из России и ослаблении агрессии РФ. Об этом украинский лидер сообщил в ходе закрытой встречи с журналистами.

Войну в Украине можно остановить: озвучена критическая дата, которая изменит все

Фото: 24 Канал

Зеленский выразил надежду, что США смогут убедить Китай пойти по пути Индии, которая уже дала четкие сигналы о сокращении импорта энергоносителей из Российской Федерации. Президент подчеркнул, что ключевой эффект может быть достигнут именно после действий США и их влияния на Пекин.

"Президент Трамп планирует разговор с Китаем 30 октября. Думаю, это может быть один из его сильных шагов, если Пекин согласится снизить импорт энергоресурсов. Мы уже видим, что Индия дала все сигналы, что она будет сокращать закупки из России", – отметил Зеленский.

По его словам, эти шаги будут способствовать усилению экономического давления на Москву и поддержат уже введенные санкции США. Ранее Дональд Трамп сообщал, что Китай существенно сократил закупки российской нефти, а Индия вообще прекратила ее импорт. В ходе планируемого разговора с лидером КНР Си Цзиньпином Трамп намерен обсудить вопросы энергетических поставок из России, чтобы еще больше ограничить финансовые ресурсы Москвы.

Украинский президент подчеркнул, что главная задача – обеспечить эффективное прекращение агрессии РФ, и отметил, что любые ведущие к этому международные шаги приветствуются Киевом. Он добавил, что сотрудничество с США и другими странами является критически важным для усиления давления на Россию и обеспечения стабильности в регионе.

Как уже писали "Комментарии", Украина готова к мирным переговорам в любом месте, включая Венгрию, если они будут результативными. Впрочем, премьер этой страны Виктор Орбан не демонстрирует никакую поддержку Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.



