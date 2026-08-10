Названо справжню причину, чому США не дають Україні ліцензії на Patriot

Американські компанії Raytheon і Lockheed Martin не поспішають передавати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Офіційно побоювання пов’язані з захистом інтелектуальної власності. Однак джерела The Atlantic стверджують, що реальна причина може бути значно прагматичнішою: у США побоюються, що Україна зможе вдосконалити технологію та налагодити дешевше масове виробництво.

Чому виробники Patriot не дають Україні ліцензію на Patriot. Фото з відкритих джерел

Як зазначає видання, представники Raytheon і Lockheed Martin занепокоєні можливим порушенням прав на технології. Однак джерело пов’язане з Республіканською партією США, вважає, що головний страх американських виробників полягає в іншому. За його словами, Україна вже продемонструвала виняткову здатність швидко адаптувати військові технології до реальних умов війни. Йдеться, зокрема, про розвиток ударних дронів та систем боротьби з безпілотниками.

"Raytheon та Lockheed занепокоєні через можливу крадіжку інтелектуальної власності. Але їхнє справжнє занепокоєння в тому, що українці знайдуть спосіб покращити Patriot. А потім виробляти їх у великих масштабах швидше та за набагато менші гроші, ніж в США", — заявило джерело.

Однак The Atlantic наголошує, що передача Україні технологій могла б започаткувати ширшу промислову співпрацю між Києвом і Вашингтоном. Українські підприємства могли б не лише забезпечувати власні потреби, а й у перспективі виробляти комплекси або компоненти для американських союзників.

Аналітик з питань безпеки Колбі Бадхвар зазначає, що Україна вже має власні програми розробки значної частини необхідного озброєння. Водночас у сфері ракет-перехоплювачів Київ досі значною мірою залежить від партнерів. Для Києва виробництво Patriot стало б важливим кроком до зменшення залежності від західних постачань. Українська сторона могла б адаптувати виробництво до власних потреб, а після завершення війни потенційно створювати додаткові системи для союзників.

На думку джерел видання, саме здатність України швидко масштабувати військові технології може пояснювати обережність американських компаній. Водночас для США така співпраця могла б стати стратегічною перевагою: Вашингтон отримав би не лише надійного партнера у сфері безпеки, а й доступ до українського досвіду та виробничих можливостей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Фінляндія не передаватиме Україні ракети для Patriot. У Міноборони пояснили рішення.