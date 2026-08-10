logo

BTC/USD

65257

ETH/USD

1926.95

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Названа настоящая причина, почему США не дают Украине лицензии на Patriot
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа настоящая причина, почему США не дают Украине лицензии на Patriot

The Atlantic назвал возможную подлинную причину отказа Raytheon и Lockheed Martin передавать Украине лицензии на производство Patriot.

10 августа 2026, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американские компании Raytheon и Lockheed Martin не спешат передавать Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Официально опасения связаны с защитой интеллектуальной собственности. Однако источники The Atlantic утверждают, что реальная причина может быть более прагматичной: в США опасаются, что Украина сможет усовершенствовать технологию и наладить более дешевое массовое производство.

Названа настоящая причина, почему США не дают Украине лицензии на Patriot

Почему производители Patriot не дают Украине лицензию на Patriot. Фото из открытых источников

Представители Raytheon и Lockheed Martin обеспокоены возможным нарушением прав на технологии. Однако источник, связанный с Республиканской партией США, считает, что главный страх американских производителей заключается в другом. По его словам, Украина уже продемонстрировала исключительную способность быстро адаптировать военные технологии к реальным условиям войны. Речь идет, в частности, о развитии ударных дронов и систем борьбы с беспилотниками.

"Raytheon и Lockheed обеспокоены возможной кражей интеллектуальной собственности. Но их настоящая обеспокоенность в том, что украинцы найдут способ улучшить Patriot. А потом производить их в больших масштабах быстрее и за гораздо меньшие деньги, чем в США", — заявил источник.

Однако The Atlantic отмечает, что передача Украине технологий могла бы начать более широкое промышленное сотрудничество между Киевом и Вашингтоном. Украинские предприятия могли бы не только обеспечивать свои потребности, но и в перспективе производить комплексы или компоненты для американских союзников.

Аналитик по безопасности Колби Бадхвар отмечает, что Украина уже имеет собственные программы разработки значительной части необходимого вооружения. В то же время в сфере ракет-перехватчиков Киев до сих пор в значительной степени зависит от партнеров. Для Киева производство Patriot стало важным шагом к уменьшению зависимости от западных поставок. Украинская сторона могла бы адаптировать производство к собственным потребностям, а после войны потенциально создавать дополнительные системы для союзников.

По мнению источников, именно способность Украины быстро масштабировать военные технологии может объяснять осторожность американских компаний. В то же время, для США такое сотрудничество могло бы стать стратегическим преимуществом: Вашингтон получил бы не только надежного партнера в сфере безопасности, но и доступ к украинскому опыту и производственным возможностям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия не будет передавать Украине ракеты для Patriot. В Минобороны объяснили решение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theatlantic.com/international/2026/08/ukraine-ally-trump-patriot-missile/688226/
Теги:

Новости

Все новости