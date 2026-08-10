Названа настоящая причина, почему США не дают Украине лицензии на Patriot

Американские компании Raytheon и Lockheed Martin не спешат передавать Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Официально опасения связаны с защитой интеллектуальной собственности. Однако источники The Atlantic утверждают, что реальная причина может быть более прагматичной: в США опасаются, что Украина сможет усовершенствовать технологию и наладить более дешевое массовое производство.

Почему производители Patriot не дают Украине лицензию на Patriot. Фото из открытых источников

Представители Raytheon и Lockheed Martin обеспокоены возможным нарушением прав на технологии. Однако источник, связанный с Республиканской партией США, считает, что главный страх американских производителей заключается в другом. По его словам, Украина уже продемонстрировала исключительную способность быстро адаптировать военные технологии к реальным условиям войны. Речь идет, в частности, о развитии ударных дронов и систем борьбы с беспилотниками.

"Raytheon и Lockheed обеспокоены возможной кражей интеллектуальной собственности. Но их настоящая обеспокоенность в том, что украинцы найдут способ улучшить Patriot. А потом производить их в больших масштабах быстрее и за гораздо меньшие деньги, чем в США", — заявил источник.

Однако The Atlantic отмечает, что передача Украине технологий могла бы начать более широкое промышленное сотрудничество между Киевом и Вашингтоном. Украинские предприятия могли бы не только обеспечивать свои потребности, но и в перспективе производить комплексы или компоненты для американских союзников.

Аналитик по безопасности Колби Бадхвар отмечает, что Украина уже имеет собственные программы разработки значительной части необходимого вооружения. В то же время в сфере ракет-перехватчиков Киев до сих пор в значительной степени зависит от партнеров. Для Киева производство Patriot стало важным шагом к уменьшению зависимости от западных поставок. Украинская сторона могла бы адаптировать производство к собственным потребностям, а после войны потенциально создавать дополнительные системы для союзников.

По мнению источников, именно способность Украины быстро масштабировать военные технологии может объяснять осторожность американских компаний. В то же время, для США такое сотрудничество могло бы стать стратегическим преимуществом: Вашингтон получил бы не только надежного партнера в сфере безопасности, но и доступ к украинскому опыту и производственным возможностям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия не будет передавать Украине ракеты для Patriot. В Минобороны объяснили решение.