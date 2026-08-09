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Фінляндія не передаватиме Україні ракети для Patriot: у Міноборони пояснили рішення

У Фінляндії заявили, що не ставитимуть під загрозу власний кордон з РФ заради передачі ракет Patriot

9 серпня 2026, 13:45
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Slava Kot

Фінляндія не зможе більше передати Україні ракети для зенітних комплексів Patriot. У Гельсінкі пояснюють це необхідністю зберігати власну обороноздатність та залежністю європейських країн від американського виробництва боєприпасів. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Фінляндія не передаватиме Україні ракети для Patriot: у Міноборони пояснили рішення

Антті Хаккянен. Фото: Ilta-Sanomat

Антті Хаккянен в інтерв’ю фінському виданню Ilta-Sanomat заявив, що питання запасів ракет Patriot у Європі залишається особливо важливим, оскільки ключову роль у їхньому виробництві відіграє американська оборонна промисловість.

"Американська промисловість перебуває в центрі всього. І політика щодо рівня запасів деяких європейських країн, що володіють ракетами Patriot, є ключовим питанням", — сказав Хаккянен.

За його словами, Фінляндія має певні можливості щодо постачання Україні інших зенітних ракет. Міністр не став розкривати деталі військової допомоги, пояснивши це міркуваннями безпеки.

Очільник Міноборони також зауважив, що Фінляндія має кордон з Росією, тому вона не може послаблювати власну систему протиповітряної оборони.

"Ми зробили все можливе на нашу користь, але як прифронтова країна ми не можемо ставити під загрозу нашу постійну готовність до протиповітряної оборони", — зазначив міністр.

Глава фінського Міноборони також висловив занепокоєння щодо майбутньої зими в Україні. На його думку, вона може стати однією з найскладніших за весь період повномасштабної війни. Хаккянен зазначив, що Росія продовжує зосереджувати удари на енергетичній інфраструктурі України, намагаючись максимально ускладнити проходження опалювального сезону. Окремо фінський міністр звернув увагу на проблему недостатніх темпів виробництва озброєнь у США. Серед причин він назвав бюрократію та інертність системи військових закупівель. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Фінляндії назвав єдиний страх Путіна.



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Джерело: https://www.is.fi/politiikka/art-2000012190107.html
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